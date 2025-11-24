Sitio web oficial de Coahuila en blanco y fuera de servicio

La página oficial del Gobierno del Estado de Coahuila (coahuila.gob.mx) permaneció fuera de operación la mañana de este lunes 24 de noviembre, mostrando únicamente un fondo en blanco con la leyenda “En mantenimiento”.

Desde ayer, los portales de las distintas secretarías bajo este dominio, como Finanzas y Gobierno, redirigen a páginas vacías, donde los usuarios se encuentran con el mensaje de error 404 y la indicación “not found”.

Pese a esta situación, algunos sistemas considerados esenciales, como “Paga Fácil”, utilizado para realizar pagos de control vehicular o de impuestos, así como otros trámites de las secretarías y del Catastro, permanecen en funcionamiento, aunque operan bajo un dominio alterno (.gob.mx), al igual que otras dependencias.

De acuerdo con la cuenta especializada Sonora Cibersegura, un grupo de ciberdelincuentes identificado como “Chronus” podría estar detrás de la interrupción del portal estatal. Hasta el momento, no se han reportado afectaciones a los sistemas esenciales ni a los servicios digitales que continúan operando fuera del dominio principal, y el Gobierno de Coahuila no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.

El incidente mantiene sin acceso a la ciudadanía a información y trámites disponibles en la web principal del Gobierno de Coahuila.

En caso de confirmarse un ciberataque, la situación evidencia la vulnerabilidad de las plataformas gubernamentales y la necesidad de mantener alternativas operativas para los servicios esenciales.

Usuarios que intentan ingresar a las páginas de las secretarías siguen encontrando únicamente mensajes de error o sitios vacíos, mientras que los portales de trámites fiscales y de pagos vehiculares continúan accesibles. Se recomienda a la ciudadanía utilizar estos dominios alternos para realizar sus gestiones y mantenerse atentos a actualizaciones oficiales sobre la restauración del sitio principal.

(Con información de Reforma)