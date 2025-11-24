Coahuila: En segundo año de Manolo Jiménez, caen asesinatos y feminicidios, pero repuntan los robos

En el segundo año de gobierno de Manolo Jiménez, dos de los delitos de alto impacto muestran reducciones: los asesinatos han caído 20.7 por ciento y los feminicidios bajaron 53 por ciento; sin embargo, los robos de forma general reportaron un incremento, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En cuanto a los asesinatos, aquellos catalogados como homicidios dolosos, en el periodo enero-octubre de 2024 se registraron 87 casos, mientras que en este año han bajado a 69 casos. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila refuerza su blindaje: inauguran arco carretero y cuartel estatal en Hidalgo De manera general, los homicidios -considerando los culposos y dolosos- contabilizan en este año 287 víctimas, mientras que en el año pasado fueron 366. Es decir, se reportó una caída de 21.6 por ciento. En cuanto a feminicidios, en 2024 se documentaron 17 casos, mientras que en 2025 el número se redujo a ocho.

No obstante esta cifra podría aumentar con el caso de Silvia, la joven de 13 años que el pasado domingo 16 de noviembre fue encontrada sin vida, con un disparo de arma de fuego en la cabeza; por este caso se investiga a un joven mayor de edad, quien ha sido señalado como su pareja sentimental, quien está siendo investigado por abuso y el presunto feminicidio. De 2013 a la fecha, Coahuila suma 190 casos de feminicidio. Sin embargo, 2025 se perfila para ser el que reporte menos casos en el último lustro. En un análisis con corte a septiembre, la organización México Evalúa consideró a Coahuila como una de las cinco entidades con la mayor reducción de la violencia letal, medición que considera ambos tipos de homicidio, feminicidio y desapariciones. La entidad se ubicó en la posición 5 con una baja de 24.9 por ciento.