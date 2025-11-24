Coahuila: En segundo año de Manolo Jiménez, caen asesinatos y feminicidios, pero repuntan los robos

    El Estado ha destacado entre los que más han reducido la violencia letal. Foto: Especial

Mientras que los homicidios dolosos se reducen 20.7%, los crímenes contra mujeres reportan una baja de más de 50 por ciento; hurtos de forma general tuvieron un incremento

En el segundo año de gobierno de Manolo Jiménez, dos de los delitos de alto impacto muestran reducciones: los asesinatos han caído 20.7 por ciento y los feminicidios bajaron 53 por ciento; sin embargo, los robos de forma general reportaron un incremento, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En cuanto a los asesinatos, aquellos catalogados como homicidios dolosos, en el periodo enero-octubre de 2024 se registraron 87 casos, mientras que en este año han bajado a 69 casos.

De manera general, los homicidios -considerando los culposos y dolosos- contabilizan en este año 287 víctimas, mientras que en el año pasado fueron 366. Es decir, se reportó una caída de 21.6 por ciento.

En cuanto a feminicidios, en 2024 se documentaron 17 casos, mientras que en 2025 el número se redujo a ocho.

$!Los feminicidios reportan una reducción de más de 50 por ciento en este año.
Los feminicidios reportan una reducción de más de 50 por ciento en este año. Foto: Especial

No obstante esta cifra podría aumentar con el caso de Silvia, la joven de 13 años que el pasado domingo 16 de noviembre fue encontrada sin vida, con un disparo de arma de fuego en la cabeza; por este caso se investiga a un joven mayor de edad, quien ha sido señalado como su pareja sentimental, quien está siendo investigado por abuso y el presunto feminicidio.

De 2013 a la fecha, Coahuila suma 190 casos de feminicidio. Sin embargo, 2025 se perfila para ser el que reporte menos casos en el último lustro.

En un análisis con corte a septiembre, la organización México Evalúa consideró a Coahuila como una de las cinco entidades con la mayor reducción de la violencia letal, medición que considera ambos tipos de homicidio, feminicidio y desapariciones. La entidad se ubicó en la posición 5 con una baja de 24.9 por ciento.

$!Los robos de forma general tuvieron un incremento, aunque los cometidos en vivienda y negocios tuvieron una reducción.
Los robos de forma general tuvieron un incremento, aunque los cometidos en vivienda y negocios tuvieron una reducción. Foto: Especial

REPUNTAN ROBOS, PERO CAEN A CASAS Y NEGOCIOS

Aunque la cifra general de robo en Coahuila subió de 4 mil 788 a 5 mil 093, se registró una disminución en los dos rubros que son más sentidos para la población: en casa habitación y negocio.

En el rubro de los robos a vivienda, las autoridades reportaron una baja en el número de investigaciones abiertas, al pasar de mil 137 a 805 en el periodo de enero a octubre, al comparar 2024 con 2025.

Mientras que en el robo a negocio también se observó una baja, al pasar de 609 carpetas de investigación en 2024 a 539 en 2025.

Otros tipos de robos tuvieron incrementos en el último año. El más destacado fue el robo de maquinaria que reportó un aumento de 104 por ciento, seguido del robo de ganado que se incrementó 24.09 por ciento.

Los hurtos a transeúntes en vía pública tuvieron un alza de 20.43 por ciento, mientras que el robo de autopartes registró un aumento de 8.16 por ciento. El SESNSP engloba otros robos, rubro en el cual tuvo una variación de 16.63 por ciento. Con información de Lucía Pérez Paz

