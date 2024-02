SMA debe mejorar la comunicación sobre calidad del aire a la población: Apoya Tu Bosque Local

La Asociación Civil Apoya Tu Bosque Local consideró que la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) de Coahuila debe apoyarse de las redes sociales para informar de mejor manera la calidad del aire en las distintas ciudades.

Lo anterior, luego de que esta semana, Saltillo apareció en un ránking no oficial como la ciudad más contaminada del mundo a raíz de una falla en la estación de monitoreo del aire.

“Necesitan ser muchísimo más activos en la manera en cómo deben plantear la información porque a lo mejor están haciendo muchas cosas, pero la mayoría de la gente no lo sabemos, no lo están publicando, nadie lo sabe porque no es, no están teniendo los medios de comunicación efectivos para poder transmitir a la gente lo que necesita saber”, indicó Alejandro Argüelles, presidente de Apoya Tu Bosque Local este viernes 9 de febrero.

La SMA a través de la página sma.gob.mx/monitoreo-calidad-del-aire/ publica cada hora la calidad del aire en cada ciudad donde hay estaciones de monitoreo; sin embargo, no se publican en algún otro sitio oficial.

Además, a través de la página de Facebook de la dependencia, se publican los resultados diarios de la estación Conalep de Torreón y las recomendaciones a la población emitidas por el parámetro Aire y Salud.

No obstante, no sucede lo mismo con la misma frecuencia para las estaciones de Saltillo, Piedras Negras, Ramos Arizpe o Monclova. El último reporte se realizó de esas ciudades fue el pasado 29 de noviembre.

No se emitió algún comunicado respecto a los riesgos o medidas que debió abordar la población ante una calidad “muy mala” como la que se presentó ese día en Saltillo.

ALCANZA NIVELES EXTREMOS, PERO NO SE RECOMIENDA

Asimismo, de acuerdo a la página de su monitoreo, los días 30 y 31 de enero de este año, en la capital se registraron niveles “extremadamente altos” de contaminación entre las 03:00 y las 14:00 horas, sin que se emitiera alguna alerta o recomendaciones.

De acuerdo a la NOM-172-SEMARNAT-2019, cuando se alcanzan esos niveles de contaminación, la recomendación para toda la población es permanecer en espacios interiores y acudir al médico si se presentan síntomas respiratorios o cardiacos.

Además, esos mismos días se reportaron niveles que si bien no son los más altos, son calificados como “malos” con un riesgo “alto” para lo cual se recomienda reducir las actividades vigorosas al aire libre.

Aunque lo anterior puede ser consultado por la ciudadanía en la página oficial de la SMA, no fue comunicado por la dependencia en algún canal oficial.

DEBEN ADAPTARSE A LOS MEDIOS ACTUALES

En ese sentido, Argüelles consideró que las redes sociales son una oportunidad inmejorable para que la dependencia pueda comunicar tanto los niveles de contaminación como las recomendaciones acordes a los mismos.

“Deberían adaptarse a como están los medios actuales en todos los sentidos. Aunque ellos puedan publicar en su página, prácticamente nadie sabe cuál es su página. Si tú buscas “contaminación del aire Saltillo” en algún buscador te aparece la página donde estamos publicados nosotros”, agregó el activista.

Cabe recordar que el año pasado, Apoya Tu Bosque Local adquirió una estación de monitoreo del aire que publica sus resultados cada hora a través de la página Air Quality Index.

Argüelles consideró que la SMA debe retroalimentar sus redes sociales con información que pueda leer mucho más personas que puedan estar dentro del medio y que puedan estar en la misma ubicación para así poder transmitir de manera mucho más eficientemente la información que ya se obtiene.

BUSCAR QUE FUNCIONE LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO

Argüelles también consideró que es importante que la dependencia busque que la estación de monitoreo de Saltillo trabaje la mayor parte del tiempo, pues en muchas ocasiones está apagada o falla.

De los 31 días de enero, en la página oficial de la SMA solo se tienen registros de la calidad del aire en 10, mientras que el resto de los días permaneció apagada por mantenimiento o no se obtuvieron los datos suficientes

“Tienen que hacer lo posible para que siempre esté funcionando y que la gente pueda estar viendo cuando estén en un pico, cuando estén en números rojos, pues obviamente el hacer el llamado a las recomendaciones”, declaró Alejandro Argüelles.