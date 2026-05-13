SNTE rechaza que cierre del ciclo escolar sea “tiempo muerto”

Durante la discusión nacional sobre una posible reducción del ciclo escolar, Mario Delgado señaló que después del 15 de junio muchas escuelas entran en una etapa enfocada principalmente en actividades administrativas.

Luego de las declaraciones del secretario de Educación federal, Mario Delgado, quien calificó como un “tiempo muerto” las últimas semanas del ciclo escolar, el secretario general de la Sección 5 del SNTE en Coahuila , Everardo Padrón, defendió el trabajo docente. Aseguró que el magisterio cumple con responsabilidad durante todo el calendario escolar.

“Después del 15 de junio se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa hasta mediados de julio. Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico”, expresó el funcionario federal. Ante ello, Padrón consideró que esa visión no refleja el trabajo que realizan docentes y personal educativo en las aulas.

Indicó que maestras y maestros trabajan durante todo el ciclo escolar en el cumplimiento de planes y programas de estudio. Además, atienden responsabilidades administrativas propias de su función. “Cumplen de manera ardua y con mucha responsabilidad y vocación su servicio educativo”, señaló.

El líder sindical destacó además que en Coahuila existen protocolos para atender situaciones extraordinarias, como las altas temperaturas. Explicó que este tema formó parte de la discusión nacional sobre la posibilidad de adelantar el cierre del ciclo escolar junto con el inicio de la Copa Mundial de Futbol.

Señaló que estas medidas permiten que cada comunidad escolar acuerde acciones según las condiciones específicas de su región y de cada plantel.

Las declaraciones del titular de la SEP generaron críticas entre docentes y autoridades educativas de distintas entidades. En Coahuila, el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, también rechazó la idea de que las últimas semanas del ciclo sean de “relleno”.

“La realidad es que cada uno de los días cuenta. Tenemos una intencionalidad, tenemos programas educativos y mucho espacio y tiempo para poder cumplir con esto que nos convoca”, expresó.