Stellantis recibirá la Presea Institucional 2026 en el 46 aniversario de Ramos Arizpe como ciudad

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    Stellantis recibirá la Presea Institucional 2026 en el 46 aniversario de Ramos Arizpe como ciudad
    Stellantis es un corporativo internacional con múltiples marcas del sector automotriz. CORTESÍA

El reconocimiento destaca la trayectoria y permanencia de la empresa en el desarrollo industrial del municipio

RAMOS ARIZPE, COAH.- La empresa Stellantis será reconocida con la Presea Institucional 2026 en el marco del 46 aniversario de la elevación de Ramos Arizpe a ciudad, como un homenaje a su trayectoria, permanencia y aportación al desarrollo industrial del municipio.

La presencia de la compañía en la localidad inició en 1981 con la operación de la entonces planta de motores Chrysler, hecho que marcó uno de los momentos más significativos en el crecimiento industrial de Ramos Arizpe y contribuyó a consolidar la vocación manufacturera de la región.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-tierra-de-historia-liderazgo-y-tradicion-AP20585566

Con el paso del tiempo, la operación automotriz evolucionó hasta integrarse al corporativo Stellantis, uno de los grupos más importantes del sector a nivel internacional, responsable de diversas marcas reconocidas en la industria automotriz global.

$!La presencia de la compañía en Ramos Arizpe inició en 1981 con la planta de motores Chrysler.
La presencia de la compañía en Ramos Arizpe inició en 1981 con la planta de motores Chrysler. CORTESÍA

Actualmente, las operaciones instaladas en Ramos Arizpe forman parte de una de las zonas industriales más relevantes del norte del país, donde se desarrollan procesos de manufactura avanzada, ensamblaje y producción vinculados a nuevas tecnologías automotrices.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-mantiene-viva-su-riqueza-gastronomica-NE20601378

La evolución industrial del municipio durante las últimas décadas ha estado estrechamente ligada al crecimiento del sector automotriz, actividad que transformó el entorno urbano, económico y laboral, convirtiendo a Ramos Arizpe en uno de los principales polos manufactureros de Coahuila.

La Presea Institucional 2026 reconoce a instituciones y personas que, a través de su permanencia, actividad y aportación, han acompañado distintas etapas del crecimiento de la comunidad y del desarrollo regional.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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