Stellantis recibirá la Presea Institucional 2026 en el 46 aniversario de Ramos Arizpe como ciudad
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El reconocimiento destaca la trayectoria y permanencia de la empresa en el desarrollo industrial del municipio
RAMOS ARIZPE, COAH.- La empresa Stellantis será reconocida con la Presea Institucional 2026 en el marco del 46 aniversario de la elevación de Ramos Arizpe a ciudad, como un homenaje a su trayectoria, permanencia y aportación al desarrollo industrial del municipio.
La presencia de la compañía en la localidad inició en 1981 con la operación de la entonces planta de motores Chrysler, hecho que marcó uno de los momentos más significativos en el crecimiento industrial de Ramos Arizpe y contribuyó a consolidar la vocación manufacturera de la región.
Con el paso del tiempo, la operación automotriz evolucionó hasta integrarse al corporativo Stellantis, uno de los grupos más importantes del sector a nivel internacional, responsable de diversas marcas reconocidas en la industria automotriz global.
Actualmente, las operaciones instaladas en Ramos Arizpe forman parte de una de las zonas industriales más relevantes del norte del país, donde se desarrollan procesos de manufactura avanzada, ensamblaje y producción vinculados a nuevas tecnologías automotrices.
La evolución industrial del municipio durante las últimas décadas ha estado estrechamente ligada al crecimiento del sector automotriz, actividad que transformó el entorno urbano, económico y laboral, convirtiendo a Ramos Arizpe en uno de los principales polos manufactureros de Coahuila.
La Presea Institucional 2026 reconoce a instituciones y personas que, a través de su permanencia, actividad y aportación, han acompañado distintas etapas del crecimiento de la comunidad y del desarrollo regional.