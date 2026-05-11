Stellantis recibirá la Presea Institucional 2026 en el 46 aniversario de Ramos Arizpe como ciudad

RAMOS ARIZPE, COAH.- La empresa Stellantis será reconocida con la Presea Institucional 2026 en el marco del 46 aniversario de la elevación de Ramos Arizpe a ciudad, como un homenaje a su trayectoria, permanencia y aportación al desarrollo industrial del municipio.

La presencia de la compañía en la localidad inició en 1981 con la operación de la entonces planta de motores Chrysler, hecho que marcó uno de los momentos más significativos en el crecimiento industrial de Ramos Arizpe y contribuyó a consolidar la vocación manufacturera de la región.