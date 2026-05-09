Ramos Arizpe: tierra de historia, liderazgo y tradición

RAMOS ARIZPE, COAH.- La historia de Ramos Arizpe no solo permanece en sus calles, edificios y fechas conmemorativas; también vive en las mujeres y hombres que ayudaron a construir parte del rumbo político, social y cultural de México. A 46 años de su elevación a ciudad, el municipio mantiene un legado que ha trascendido las fronteras de Coahuila, consolidándose como cuna de personajes clave para la vida pública nacional y como una comunidad identificada por su trabajo y desarrollo.

Entre las figuras históricas más representativas destaca Miguel Ramos Arizpe, reconocido como el Padre del Federalismo Mexicano. Su pensamiento político y participación en la construcción constitucional del País marcaron una etapa decisiva en la historia nacional. Su influencia permanece vigente no solamente en el nombre del municipio, sino también en el orgullo de una comunidad que reconoce en su pasado parte del origen del México moderno. PERSONAJES HISTÓRICOS Otro personaje ligado a esta tierra es Eulalio Gutiérrez Ortiz, protagonista de la Revolución Mexicana y Presidente Provisional de México durante uno de los momentos más complejos de la vida política nacional. La identidad de Ramos Arizpe también se forjó desde sus comunidades rurales, las tradiciones populares y generaciones de familias trabajadoras que impulsaron el crecimiento local mediante el campo, el comercio, los oficios y posteriormente la industria.

Costumbres como la elaboración del pan de pulque, las festividades religiosas, la vida ejidal y el arraigo familiar continúan formando parte esencial de una identidad que ha logrado mantenerse viva pese a la transformación urbana e industrial del municipio. Con el paso de los años, Ramos Arizpe evolucionó hasta convertirse en uno de los principales motores industriales de Coahuila y del norte del País, resultado del esfuerzo cotidiano de obreros, comerciantes, emprendedores y familias que encontraron aquí una oportunidad de crecimiento. Hoy, en el marco del 46 aniversario de su elevación a ciudad, Ramos Arizpe mantiene vigente una historia construida desde el carácter de su gente, sus raíces y el legado de quienes le dieron un lugar destacado dentro de la historia de México.

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