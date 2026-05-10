Ramos Arizpe mantiene viva su riqueza gastronómica

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    Ramos Arizpe mantiene viva su riqueza gastronómica
    Mercados, plazas y negocios locales siguen siendo puntos de encuentro para la comunidad. CORTESÍA

Los tamales y el pan de pulque son considerados símbolos gastronómicos de la ciudad

RAMOS ARIZPE, COAH.- Entre el aroma cálido del pan recién horneado, el vapor que emana de los tamales y las recetas que sobreviven al paso del tiempo, Ramos Arizpe resguarda una de sus herencias más entrañables: el sabor de su tradición gastronómica.

A 46 años de su elevación a ciudad, las calles, plazas, mercados y rincones del municipio continúan siendo escenario de historias que se cuentan alrededor de una mesa. Ahí, manos trabajadoras dan vida a preparaciones que han pasado de generación en generación, convirtiendo a la cocina regional en un reflejo de identidad, memoria y orgullo colectivo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/esfuerzo-de-generaciones-impulsa-el-desarrollo-de-ramos-arizpe-a-46-anos-de-su-elevacion-KB20568266

A primera hora, en distintos sectores del municipio es común encontrar familias y negocios ofreciendo recetas que se transmiten a lo largo de décadas, convirtiendo a la cocina regional en un símbolo cotidiano de comunidad, trabajo y orgullo por las raíces.

$!Familias y emprendedores mantienen vivas las tradiciones culinarias del municipio.
Familias y emprendedores mantienen vivas las tradiciones culinarias del municipio. CORTESÍA

Con el paso de los años, el municipio también se ha consolidado como un destino donde la gastronomía se convierte en experiencia y encuentro. Visitantes de distintas regiones llegan atraídos por la riqueza culinaria que se disfruta en ferias, celebraciones y establecimientos locales, donde cada platillo guarda un fragmento de historia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-tierra-de-historia-liderazgo-y-tradicion-AP20585566

Detrás de cada receta permanece el esfuerzo cotidiano de panaderías, cocinas tradicionales y emprendimientos familiares que, con dedicación y amor por sus raíces, aportan sabor y dinamismo a la vida de la ciudad.

A través de estas tradiciones que permanecen en la mesa y de recetas compartidas entre generaciones, Ramos Arizpe celebra 46 años como ciudad, conservando el sabor de su historia y el orgullo de su gente.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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