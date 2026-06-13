Coahuila reduce casos activos de gusano barrenador; quedarían 10 activos en junio

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila reduce casos activos de gusano barrenador; quedarían 10 activos en junio
    La mayoría de los casos activos de gusano barrenador en Coahuila se concentra actualmente en la región sureste, donde se detectaron los primeros contagios del brote. ARCHIVO

La mayoría de los contagios se concentra en la región sureste; autoridades mantienen vigilancia en ganado y mascotas

Durante las primeras semanas de junio, los casos activos de gusano barrenador en Coahuila mostraron una tendencia a la baja al pasar de 37 a 10, de acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), actualizado al 12 de junio.

La disminución representa una reducción importante respecto al inicio del mes, cuando la entidad registraba 37 casos activos relacionados con esta plaga que afecta principalmente al ganado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-impulsan-innovacion-agricola-con-nanotecnologia-desde-alianza-entre-uaaan-e-inifap-OG21363195

Actualmente, ocho de los 10 casos se localizan en la región sureste y los dos restantes en la región centro. La región sureste fue también donde se detectaron los primeros contagios en animales durante el presente brote.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

El gusano barrenador es una plaga asociada a una mosca que deposita sus huevecillos en heridas abiertas o zonas mucosas de los animales. Una vez que las larvas emergen, se alimentan de tejido vivo y provocan lesiones que pueden agravarse si no reciben atención.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades sanitarias, el insecto vector puede desplazarse hasta 20 kilómetros, lo que facilita la propagación de la plaga entre distintas zonas.

Aunque la afectación principal se presenta en el ganado, también se han documentado casos en perros, gatos y caballos.

SIN CASOS EN HUMANOS

A pesar de que el gusano barrenador puede afectar a las personas y de que se han reportado contagios humanos en otras regiones de México y Latinoamérica, en Coahuila no se ha registrado ningún caso en humanos durante el actual brote.

Las acciones de vigilancia y contención continúan a cargo de la Secretaría de Agricultura y del Senasica, dependencias que mantienen el monitoreo de los casos detectados en la entidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a productores pecuarios y propietarios de mascotas para revisar de manera constante a sus animales, especialmente si presentan heridas, con el fin de detectar oportunamente posibles infestaciones y evitar nuevos contagios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
ganadería
A20

Localizaciones


Coahuila

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trabajadores reportaron nuevas bajas laborales en el complejo automotriz de Ramos Arizpe durante la jornada de este jueves.

Nuevo despido de personal en GM planta Ramos Arizpe; segundo en lo que va del año (video)
La vida de Tivo no cabe en una sola palabra: tienda, campo, familia, marchas, ganado y memoria. Nació el 6 de septiembre de 1980 y en el rancho casi nadie le dice Primitivo: le dicen Tivo.

Crecer sin pedir permiso: la vida de Tivo, persona LGBTI+ en un rancho de Coahuila
El encarecimiento de los insumos para la construcción de casas ha impactado en los precios al público.

Se encarece mercado inmobiliario de Saltillo: la casa más barata está en 1.2 millones de pesos
Autoridades electoral deben definir si Congreso queda con 13 hombres y 12 mujeres o viceversa.

Pone paridad de género en vilo integración del Congreso de Coahuila
Martínez enlistó los beneficios que traerá para la región el proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey.

Conectividad regional y seguridad: la visión de ‘paz’ que Valdemar Martínez busca para Nuevo León
true

¿En qué somos campeones del mundo?
true

El Mundial a la vuelta de la esquina
true

El fusilado