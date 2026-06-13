Coahuila reduce casos activos de gusano barrenador; quedarían 10 activos en junio

La disminución representa una reducción importante respecto al inicio del mes, cuando la entidad registraba 37 casos activos relacionados con esta plaga que afecta principalmente al ganado.

Durante las primeras semanas de junio, los casos activos de gusano barrenador en Coahuila mostraron una tendencia a la baja al pasar de 37 a 10, de acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), actualizado al 12 de junio.

Actualmente, ocho de los 10 casos se localizan en la región sureste y los dos restantes en la región centro. La región sureste fue también donde se detectaron los primeros contagios en animales durante el presente brote.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

El gusano barrenador es una plaga asociada a una mosca que deposita sus huevecillos en heridas abiertas o zonas mucosas de los animales. Una vez que las larvas emergen, se alimentan de tejido vivo y provocan lesiones que pueden agravarse si no reciben atención.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades sanitarias, el insecto vector puede desplazarse hasta 20 kilómetros, lo que facilita la propagación de la plaga entre distintas zonas.

Aunque la afectación principal se presenta en el ganado, también se han documentado casos en perros, gatos y caballos.

SIN CASOS EN HUMANOS

A pesar de que el gusano barrenador puede afectar a las personas y de que se han reportado contagios humanos en otras regiones de México y Latinoamérica, en Coahuila no se ha registrado ningún caso en humanos durante el actual brote.

Las acciones de vigilancia y contención continúan a cargo de la Secretaría de Agricultura y del Senasica, dependencias que mantienen el monitoreo de los casos detectados en la entidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a productores pecuarios y propietarios de mascotas para revisar de manera constante a sus animales, especialmente si presentan heridas, con el fin de detectar oportunamente posibles infestaciones y evitar nuevos contagios.