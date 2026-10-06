Sufre adulto mayor fuerte caída por escaleras en Parras

PARRAS, COAH.- Un adulto mayor sufrió lesiones de consideración luego de resbalar y caer por una escalera al interior de un establecimiento comercial ubicado sobre Calzada del Márquez, en Parras. El accidente ocurrió cuando el hombre se encontraba dentro del negocio y, al intentar desplazarse por las escaleras que conducían hacia un segundo piso, perdió el equilibrio y cayó por los escalones hasta llegar a la planta baja.

Debido a la caída, el adulto mayor sufrió fuertes golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que permaneció en el lugar mientras se solicitaba el apoyo de los servicios de emergencia para que recibiera atención médica. Tras recibir el reporte, paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el establecimiento para atender al afectado. A su llegada, realizaron una valoración inicial y le brindaron los primeros auxilios debido a las lesiones que presentaba.