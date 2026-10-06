Sufre adulto mayor fuerte caída por escaleras en Parras
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El hombre fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado al Centro de Salud, donde permaneció bajo observación médica
PARRAS, COAH.- Un adulto mayor sufrió lesiones de consideración luego de resbalar y caer por una escalera al interior de un establecimiento comercial ubicado sobre Calzada del Márquez, en Parras.
El accidente ocurrió cuando el hombre se encontraba dentro del negocio y, al intentar desplazarse por las escaleras que conducían hacia un segundo piso, perdió el equilibrio y cayó por los escalones hasta llegar a la planta baja.
Debido a la caída, el adulto mayor sufrió fuertes golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que permaneció en el lugar mientras se solicitaba el apoyo de los servicios de emergencia para que recibiera atención médica.
Tras recibir el reporte, paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el establecimiento para atender al afectado. A su llegada, realizaron una valoración inicial y le brindaron los primeros auxilios debido a las lesiones que presentaba.
Luego de ser estabilizado, los socorristas determinaron que era necesario trasladarlo a un centro médico para que recibiera una valoración más completa y permaneciera bajo observación.
El adulto mayor fue llevado al Centro de Salud, donde quedó internado para recibir atención médica y continuar con la valoración de las lesiones que sufrió durante la caída.
Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente, mientras que la atención médica permitirá determinar la evolución del estado de salud del afectado.