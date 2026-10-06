Sufre adulto mayor fuerte caída por escaleras en Parras

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Sufre adulto mayor fuerte caída por escaleras en Parras
    Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al negocio para brindar atención al hombre lesionado. PEDRO PESINA

El hombre fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado al Centro de Salud, donde permaneció bajo observación médica

PARRAS, COAH.- Un adulto mayor sufrió lesiones de consideración luego de resbalar y caer por una escalera al interior de un establecimiento comercial ubicado sobre Calzada del Márquez, en Parras.

El accidente ocurrió cuando el hombre se encontraba dentro del negocio y, al intentar desplazarse por las escaleras que conducían hacia un segundo piso, perdió el equilibrio y cayó por los escalones hasta llegar a la planta baja.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/coahuila-faltarian-54-frentes-frios-mas-para-la-temporada-NL23935585

Debido a la caída, el adulto mayor sufrió fuertes golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que permaneció en el lugar mientras se solicitaba el apoyo de los servicios de emergencia para que recibiera atención médica.

Tras recibir el reporte, paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el establecimiento para atender al afectado. A su llegada, realizaron una valoración inicial y le brindaron los primeros auxilios debido a las lesiones que presentaba.

$!El afectado fue trasladado al Centro de Salud luego de recibir los primeros auxilios en el lugar.
El afectado fue trasladado al Centro de Salud luego de recibir los primeros auxilios en el lugar. PEDRO PESINA

Luego de ser estabilizado, los socorristas determinaron que era necesario trasladarlo a un centro médico para que recibiera una valoración más completa y permaneciera bajo observación.

El adulto mayor fue llevado al Centro de Salud, donde quedó internado para recibir atención médica y continuar con la valoración de las lesiones que sufrió durante la caída.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente, mientras que la atención médica permitirá determinar la evolución del estado de salud del afectado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Seguridad
adultos mayores

Localizaciones


Parras de la Fuente

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La industria automotriz en la localidad está reportando un ligero repunte, lo que permitiría que no hubiera paros más allá de los habituales.

En Región Sureste de Coahuila, evalúan empresas posponer paros ante reactivación automotriz
Amazon destaca por ofrecer una gran variedad de marcas de ropa que prometen calidad a buenos precios.

Las mejores chamarras para lluvia que vende Amazon
La Profeco analizó 44 modelos de papel higiénico de 21 marcas y encontró diferencias importantes en resistencia, suavidad y velocidad de desintegración.

Profeco pone a prueba el papel de baño: estas marcas destacaron por su resistencia
El IMSS llama a identificar dolor en el pecho, falta de aire y desmayos como posibles señales de enfermedades del corazón.

Si tienes estos síntomas acude inmediatamente al IMSS para detectar a tiempo enfermedades del corazón
Profeco analizó 43 cereales y detectó productos con altos niveles de azúcar, grasas y sodio, además de incumplimientos en etiquetado y contenido nutrimental.

¿Desayuno de campeones?... Profeco revela los cereales con más azúcar y grasas que dañan la salud
RBD marcó a toda una generación con sus canciones y personajes de Rebelde

Día Mundial de RBD: así cambiaron las vidas de sus seis integrantes tras Rebelde
Agenda. Marimar Vega y Bruno Bichir protagonizan ‘Réquiem’, una historia que explora temas como la justicia, la culpa y la condición humana.

¡Teatro de lujo en Saltillo! Marimar Vega y Bruno Bichir presentan ‘Réquiem’
El saltillense de 18 años buscará ganarse un lugar dentro del conjunto regiomontano.

Yair Nuncio busca un lugar en Rayados tras destacar con Saltillo Soccer