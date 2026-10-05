Coahuila: Faltarían 54 frentes fríos más para la temporada

De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría, el frente frío que dio inicio el pasado viernes, fue el segundo que se registra en la temporada de finales de 2026 e inicios de 2027.

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila , dio a conocer que aunque hubo un retraso con la llegada de frentes fríos en el mes de septiembre, el reciente cambio climatológico que trajo al Estado temperaturas de hasta 15 grados es apenas el inicio de una larga temporada.

Para la temporada que finalizará hasta el mes de mayo, se esperan 54 frentes fríos más, de los 56 que se tienen pronosticados para el total de la temporada.

Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil, dio a conocer que aunque para el mes de septiembre se tenía contemplada la llegada de frentes fríos, pese a que se tenía un pronóstico de que habría tres en total durante ese mes, solo se registró uno.

Para lo que resta de octubre que ya registró el primero, se tienen pronosticados siete frentes fríos en total, luego para noviembre ocho, para diciembre nueve, para enero ocho, siete más en febrero, seis en marzo, dos en abril y dos en mayo.

Mientras que las temperaturas a la baja no han sido extremas, la Subsecretaría llamó a la población a estar informada y preparada con las medidas recomendadas conforme avance la temporada, que tendrá como históricamente, sus lapsos más fríos a parir de mediados de noviembre y en el mes de enero.