Coahuila: Faltarían 54 frentes fríos más para la temporada

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    Coahuila: Faltarían 54 frentes fríos más para la temporada
    El segundo frente frío de la temporada proocó en la ciudad lluvias con más de 12 horas de duración. HÉCTOR GARCÍA

Protección Civil afirma que se retrasó la llegada de la temporada gélida a la región

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila, dio a conocer que aunque hubo un retraso con la llegada de frentes fríos en el mes de septiembre, el reciente cambio climatológico que trajo al Estado temperaturas de hasta 15 grados es apenas el inicio de una larga temporada.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría, el frente frío que dio inicio el pasado viernes, fue el segundo que se registra en la temporada de finales de 2026 e inicios de 2027.

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Para la temporada que finalizará hasta el mes de mayo, se esperan 54 frentes fríos más, de los 56 que se tienen pronosticados para el total de la temporada.

Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil, dio a conocer que aunque para el mes de septiembre se tenía contemplada la llegada de frentes fríos, pese a que se tenía un pronóstico de que habría tres en total durante ese mes, solo se registró uno.

Para lo que resta de octubre que ya registró el primero, se tienen pronosticados siete frentes fríos en total, luego para noviembre ocho, para diciembre nueve, para enero ocho, siete más en febrero, seis en marzo, dos en abril y dos en mayo.

Mientras que las temperaturas a la baja no han sido extremas, la Subsecretaría llamó a la población a estar informada y preparada con las medidas recomendadas conforme avance la temporada, que tendrá como históricamente, sus lapsos más fríos a parir de mediados de noviembre y en el mes de enero.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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