Suman al menos nueve amenazas de tiroteo en escuelas de Coahuila en dos meses; en Saltillo registra la última

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    Suman al menos nueve amenazas de tiroteo en escuelas de Coahuila en dos meses; en Saltillo registra la última
    Entre las instituciones afectadas se encuentran escuelas de Torreón, Saltillo y Piedras Negras. ESPECIAL

El más reciente hecho fue registrado en la primaria Ramón Garza de la Rosa, en Saltillo el pasado 6 de mayo. Autoridades educativas mantienen investigaciones y refuerzan protocolos en planteles públicos y privados

En los últimos dos meses, al menos nueve amenazas relacionadas con posibles ataques o tiroteos escolares han sido registradas en distintos municipios de Coahuila, de acuerdo con un recuento realizado por VANGUARDIA.

La mayoría de los casos han sido detectados a través de mensajes o pintas localizadas en baños escolares, lo que ha derivado en la activación de protocolos preventivos, revisiones de mochilas y presencia de corporaciones de seguridad en los planteles.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/registran-nueva-amenaza-de-tiroteo-en-primaria-de-saltillo-DD20543653

Entre los casos documentados se encuentran los registrados en el mes de marzo cuando se reportaron amenazas en el CBTIS 156 del ejido La Joya, así como amenazas en la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de Coahuila en Torreón y en la Secundaria Técnica Número 1 del mismo municipio.

Luego, el pasado 23 de abril en el CBTIS 34 de Piedras Negras. Ese mismo día también se reportaron amenazas en la secundaria Eulalio Gutiérrez y en el Colegio María Montessori, ambos en Saltillo.

El 30 de abril fue localizado otro mensaje en los sanitarios del Instituto Cumbres, en Piedras Negras. Posteriormente, el 6 de mayo se registró una nueva amenaza en la primaria Ramón Garza de la Rosa, en Saltillo.

La Secretaría de Educación de Coahuila informó que mantiene coordinación con las instituciones educativas para identificar a los responsables y dar seguimiento a cada caso mediante protocolos de atención y acompañamiento.

Además de las investigaciones, las autoridades educativas trabajan en acciones de orientación y sensibilización con estudiantes y familias sobre las consecuencias de este tipo de conductas, así como en la detección de posibles factores emocionales o de riesgo que requieran intervención especializada.

Aunque las autoridades han relacionado parte de estos incidentes con retos virales difundidos en redes sociales, especialistas consultados por VANGUARDIA advierten que algunos casos también podrían estar asociados al llamado fenómeno “copycat” o efecto contagio.

$!Los casos han provocado la activación de protocolos preventivos y operativos de seguridad en los planteles.
Los casos han provocado la activación de protocolos preventivos y operativos de seguridad en los planteles. ULISES MARTÍNEZ

Desde la psicología social, este fenómeno describe cómo ciertas personas pueden replicar conductas violentas tras identificarse con hechos previos ampliamente difundidos, particularmente cuando existen condiciones de aislamiento, malestar emocional o búsqueda de reconocimiento.

Las amenazas han continuado incluso después del atentado armado ocurrido en Teotihuacán a finales de abril, hecho que volvió a colocar el tema en el centro de la discusión pública.

El fenómeno no se limita a escuelas públicas. Instituciones privadas también han emitido comunicados preventivos ante la preocupación generada por estos casos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-amenaza-de-tiroteo-en-secundaria-de-bonanza-desata-operativo-de-seguridad-CL20187063

La Red Educativa La Salle informó recientemente a su comunidad escolar que ha reforzado acciones de prevención, protocolos de actuación, supervisión en espacios comunes y atención psicoemocional, ante el incremento de contenidos y retos virales relacionados con violencia escolar.

En el mensaje, las instituciones hicieron un llamado a madres y padres de familia a mantener comunicación constante con sus hijos, vigilar el consumo de contenido en redes sociales y evitar la difusión de información no verificada que pueda generar alarma entre la comunidad educativa.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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