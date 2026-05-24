Suman en Coahuila dos golpes de calor en esta temporada

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    Suman en Coahuila dos golpes de calor en esta temporada
    Especialistas exhortan a identificar oportunamente los síntomas para prevenir consecuencias graves e incluso fallecimientos. CORTESÍA

Autoridades mantienen vigilancia en 14 entidades ante temperaturas extremas y riesgos para la població

Las altas temperaturas que afectan a gran parte del territorio nacional ya han provocado 543 casos de afectaciones a la salud y 14 defunciones durante la temporada de calor 2026, de acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud federal.

El informe señala que, de los casos registrados hasta ahora, 332 corresponden a golpes de calor, 180 a cuadros de deshidratación y 31 a quemaduras asociadas a la exposición prolongada a condiciones climáticas extremas. Las entidades con mayor incidencia son Tabasco, Oaxaca, Jalisco, Morelos, Chiapas y Yucatán.

En el caso de Coahuila, las autoridades sanitarias han documentado dos episodios de golpe de calor, mientras que Durango permanece sin reportes de personas afectadas por este fenómeno.

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Las estadísticas nacionales también revelan que 14 personas han perdido la vida como consecuencia de golpes de calor. Los fallecimientos se distribuyen en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, con una tasa de letalidad de 2.57 por ciento.

La Secretaría de Salud informó que, con base en los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, continúa el monitoreo de una onda cálida que impacta a 14 entidades federativas, mientras prevalecen condiciones de ambiente caluroso a extremadamente caluroso en amplias regiones del país.

ANTECEDENTE PREOCUPANTE

Las cifras contrastan con el comportamiento observado durante 2025, año que concluyó con mil 811 casos relacionados con temperaturas extremas. De ese total, 941 fueron golpes de calor, 822 casos de deshidratación y 48 quemaduras.

Durante ese periodo, Sonora, Baja California Sur, Tabasco, Jalisco y Nuevo León concentraron el mayor número de reportes. En Coahuila se contabilizaron 43 personas afectadas, de las cuales 38 sufrieron golpe de calor y cinco presentaron deshidratación. Durango, por segundo año consecutivo, no registró casos.

El año pasado también cerró con 86 defunciones asociadas a las altas temperaturas, de las cuales 85 fueron consecuencia directa de golpes de calor y una por deshidratación, con una letalidad de 4.74 por ciento.

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CÓMO IDENTIFICAR UN GOLPE DE CALOR

Especialistas advierten que el golpe de calor representa una de las emergencias médicas más graves asociadas a las altas temperaturas, ya que ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de regular adecuadamente su temperatura corporal.

Entre los principales síntomas destacan mareo, sudoración intensa seguida de ausencia de sudor, piel enrojecida y seca, fiebre superior a los 39 grados centígrados, aceleración del ritmo cardíaco, dolor de cabeza, alteraciones en la conducta y convulsiones.

Los signos de alarma incluyen piel caliente y seca, confusión, pérdida del conocimiento, vómito persistente y dificultad para respirar, situaciones que requieren atención médica inmediata.

Las autoridades recomiendan trasladar a la persona afectada a un sitio fresco, aplicar medidas para disminuir la temperatura corporal —como compresas húmedas o hielo en axilas e ingles— y buscar atención profesional de manera urgente para evitar complicaciones graves.

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