Museo del Desierto expandirá su presencia nacional con muestra en aeropuerto capitalino

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Coahuila
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    Museo del Desierto expandirá su presencia nacional con muestra en aeropuerto capitalino
    AIFA será sede de experiencia paleontológica impulsada desde Coahuila. ARCHIVO

Museo del Desierto instalará experiencia interactiva y área temática en terminal aérea capitalina

El Museo del Desierto de Saltillo montará una exposición de dinosaurios en el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”.

Como parte de una estrategia de promoción turística y cultural que busca posicionar a Coahuila ante miles de viajeros nacionales y extranjeros, el director del Mude, Arturo González González, informó que el proyecto contempla la instalación de entre seis y ocho figuras monumentales de dinosaurios dentro de la terminal aérea, además de una experiencia interactiva y una tienda temática dedicada a difundir la riqueza paleontológica y turística del Estado.

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González González añadió que la exhibición permanecerá aproximadamente un año en la estación aérea y será desarrollada en coordinación con el Gobierno de Coahuila y autoridades municipales.

González González explicó que el propósito es fortalecer la proyección del Estado como referente nacional en paleontología y turismo científico. Adelantó que tanto la exposición como el área comercial podrían inaugurarse durante junio.

El directivo señaló que esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Museo del Desierto para ampliar su presencia fuera de Coahuila, luego de registrar uno de los periodos vacacionales más exitosos de las últimas décadas.

Indicó que, durante Semana Santa y Pascua la afluencia se mantuvo dentro de las expectativas, el puente vacacional de mayo generó un incremento significativo en las visitas al recinto, al contabilizar cerca de 14 mil asistentes en apenas 3 días.

Recordó que entre Semana Santa, Pascua y el reciente fin de semana largo, el museo acumuló alrededor de 70 mil visitantes, cifra que, de las más exitosas en los 25 años de historia del recinto.

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