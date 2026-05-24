Anuncian jornada de esterilización gratuita para perros y gatos en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Autoridades municipales convocaron a la población a aprovechar una nueva jornada de atención veterinaria gratuita que se realizará el próximo 27 de mayo en el Centro Comunitario de la colonia Parajes de Los Pinos, en Ramos Arizpe como parte de las estrategias orientadas al cuidado animal y la salud pública. Las actividades se desarrollarán de las 09:00 a las 13:00 horas y contemplan la intervención de hasta 30 animales de compañía, debido a la capacidad operativa del programa. Además de las cirugías, los asistentes podrán acceder a servicios complementarios como vacunación antirrábica y tratamiento contra parásitos externos.

Especialistas destacaron que este tipo de procedimientos representa una medida preventiva que favorece la calidad de vida de perros y gatos, al reducir la incidencia de padecimientos relacionados con el aparato reproductor, infecciones y ciertos tipos de cáncer.

Asimismo, señalaron que la atención temprana contribuye a disminuir conductas asociadas con el estrés y la agresividad, al tiempo que fortalece las acciones para evitar la sobrepoblación animal y el incremento de ejemplares en condición de abandono. Las autoridades recordaron que, para garantizar la seguridad del procedimiento, los animales deberán presentarse con un ayuno mínimo de 12 horas y en condiciones óptimas de salud, libres de garrapatas u otros signos evidentes de enfermedad. Con este tipo de campañas, el municipio busca fomentar una cultura de cuidado responsable, proteger el bienestar de los animales de compañía y reducir los riesgos sanitarios que genera la proliferación de fauna callejera.

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