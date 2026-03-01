Supervisa INE en Monclova domicilios sedes de votación rumbo a jornada del 7 de junio

MONCLOVA, COAH.- El Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha en Monclova la etapa de verificación física de los inmuebles donde se instalarán los centros de sufragio el próximo 7 de junio, como parte de los preparativos logísticos de la jornada.

Jesús Hernández Murillo, vocal de Capacitación Electoral, informó que las inspecciones tienen como propósito confirmar que cada espacio cumpla con los requisitos legales, de accesibilidad y operación, a fin de asegurar condiciones adecuadas tanto para el funcionariado como para la ciudadanía.

Aunque la mayoría de los puntos se mantendrán en ubicaciones tradicionales —principalmente planteles educativos y edificios públicos—, se contemplan ajustes en algunas secciones donde el aumento de la lista nominal ha rebasado la capacidad de los sitios previamente utilizados.

“Hay sectores donde el número de electores creció y los lugares anteriores ya no permiten atenderlos con comodidad; en esos casos debemos buscar alternativas más amplias”, explicó el funcionario.

MÁS DE 200 MESAS Y VIGILANCIA DE PARTIDOS

Durante los recorridos participan representantes de distintas fuerzas políticas, quienes pueden formular observaciones si detectan irregularidades en materia de movilidad, señalización o facilidades para personas con discapacidad.

La autoridad electoral proyecta la instalación de más de 200 mesas receptoras en el distrito, cifra que responde al tamaño del padrón y a la necesidad de distribuir de manera equilibrada a los votantes.

Para brindar certeza, el organismo difundirá entre abril y mayo el llamado “encarte”, listado oficial que detalla la ubicación exacta de cada sección y que constituye la referencia válida para evitar confusiones el día de la elección.

El INE exhortó a la población a consultar este directorio en espacios públicos y plataformas digitales, a fin de ubicar con anticipación el sitio correspondiente y participar de manera informada en la jornada.