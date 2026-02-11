Más de 27 mil cambios en la INE: sexo, nombre y ‘no binario’ crecen en el padrón electoral

/ 11 febrero 2026
    Más de 27 mil cambios en la INE: sexo, nombre y ‘no binario’ crecen en el padrón electoral
    El INE ubicó que los trámites de cambio relacionados con identidad representan un grupo numéricamente menor, pero con una tendencia sostenida en el tiempo. ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

trámites

CDMX

INE

La credencial para votar acumula miles de trámites de adecuación de datos vinculados a identidad de género

CDMX.- Desde 2015, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la emisión de la credencial para votar con identidad de género distinta a la asentada en el acta de nacimiento, 27 mil 129 personas solicitaron cambio de sexo o cambio de sexo y nombre en los datos del documento.

El más reciente informe de la Dirección del Registro Federal de Electores, presentado a partidos políticos, señala que el padrón contiene 100 millones 374 mil 909 registros; de éstos, 98.2 millones tienen credencial actualizada y podrían votar si hoy hubiera comicios.

TE PUEDE INTERESAR: Corte frena nuevo interrogatorio a menores víctimas; reponer juicio sería revictimización

De acuerdo con el mismo reporte, la cobertura del padrón es de 97.85% respecto de la población adulta residente en México. En ese contexto, el INE ubicó que los trámites de cambio relacionados con identidad representan un grupo numéricamente menor, pero con una tendencia sostenida en el tiempo.

Las autoridades electorales indicaron que, para la clasificación de género —incluida la precisión de “no binario”— no se requiere presentar documentación, y basta con que la persona manifieste la característica con la cual se identifica.

TE PUEDE INTERESAR: Semar y operativo de EU detienen tráfico de 188 toneladas de droga en Colima

En el desglose histórico, de abril de 2015 al 31 de enero de 2026, 4 mil 409 personas pidieron sólo cambio de sexo respecto de su credencial previa; mientras que 22 mil 678 solicitaron cambio de sexo y nombre. En este último grupo, 15 mil 046 estaban inscritas como mujer y 7 mil 632 como hombre.

El informe también reportó que, hasta ahora, se han entregado mil 778 credenciales a personas no binarias; la mayoría, mil 274, fueron inscritas de esa forma sin presentar documentos de identidad. Además, al 31 de enero pasado se contabilizaron 460 credenciales con referencia a personas trans.

TE PUEDE INTERESAR: SEP alista certificados con aval de universidades para 225 formaciones del Bachillerato Nacional

En paralelo, el INE informó que en el histórico hay 1.2 millones de credenciales extraviadas o robadas, una de las principales causas por las que la población acude a módulos para reponer este documento.

El Registro Federal de Electores señaló que el padrón se actualiza de manera continua por inscripciones, reincorporaciones, notificaciones judiciales, bajas por defunción o pérdida de vigencia, así como por depuraciones derivadas de registros duplicados o trámites irregulares, entre otros supuestos. Con información de La Jornada

