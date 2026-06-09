Avanza modernización del transporte en Ramos Arizpe: retiran camiones e incorporarán nuevas unidades

Las acciones se han concentrado en las rutas Blanca Estela, Mirador y Analco, donde se otorgó un plazo a los concesionarios para rehabilitar sus flotillas, derivando en el resguardo de permisos como garantía de cumplimiento por parte de la autoridad local.

El alcalde de Ramos Arizpe , Tomás Gutiérrez Merino, informó que la estrategia de modernización del transporte municipal continúa avanzando con el retiro de unidades vehiculares en mal estado y la próxima incorporación de seis camiones para mejorar el servicio.

“Hemos estado recogiendo varias unidades en las rutas Blanca Estela, Mirador y Analco. Estamos trabajando; el compromiso de nosotros ante la ciudadanía fue que cada una de las unidades que se tengan en mal estado se van a recoger”, afirmó el edil.

Gutiérrez Merino señaló que factores externos han frenado las inversiones de nuevos concesionarios, al detallar que “ha habido diferentes problemas... nos ha sido muy costoso. El diésel, el aumento del diésel a nivel nacional y el incremento de los insumos”.

A pesar de las complicaciones económicas, el alcalde destacó el esfuerzo de los transportistas locales, quienes lograron adquirir camiones que cumplen con el modelo establecido por la ley y que comenzarán a operar a la brevedad en el municipio.

“Ya tenemos alrededor de seis unidades que yo espero que mañana o pasado ya estén ingresándose a la red y a la ruta. No son unidades nuevas, recalcar. Son unidades en muy buen estado que cumplen con los modelos establecidos por la ley”, precisó.

Asimismo, se dio a conocer que las quejas ciudadanas disminuyeron un 90 por ciento debido a la implementación de tecnología de prepago y barras verificadoras que identifican tarifas preferenciales para adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad.

Finalmente, el mandatario municipal advirtió que mantendrán mano dura y capacitación obligatoria, además del uso de uniforme para los choferes. También coordinarán revisiones con el Gobierno del Estado para atender las deficiencias operativas de la ruta intermunicipal Ramos Arizpe-Saltillo.