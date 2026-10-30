Supervisan panteones municipales de Ramos Arizpe por Día de Muertos
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El recorrido tuvo como objetivo verificar las condiciones de limpieza, mantenimiento y servicios de ambos cementerios
El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, realizó un recorrido de supervisión por los panteones municipales San Ignacio y San Nicolás, con el objetivo de verificar las condiciones de limpieza, mantenimiento y servicios ante la llegada de miles de familias durante las celebraciones del Día de Muertos.
Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre Flores; y el secretario de Embellecimiento Urbano, César Flores, el edil revisó las condiciones generales de ambos espacios, así como la coordinación de las dependencias municipales para garantizar una atención adecuada a los visitantes.
El Gobierno Municipal mantiene los preparativos para recibir a las familias que acudirán los próximos 1 y 2 de noviembre a visitar a sus seres queridos, por lo que se busca que ambos cementerios cuenten con espacios limpios, ordenados y seguros.
Las acciones forman parte de los trabajos previos a una de las tradiciones más arraigadas en la comunidad, durante la cual se registra una importante afluencia de personas que acuden a recordar y honrar a sus familiares fallecidos.