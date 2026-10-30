Supervisan panteones municipales de Ramos Arizpe por Día de Muertos

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, realizó un recorrido de supervisión por los panteones municipales San Ignacio y San Nicolás, con el objetivo de verificar las condiciones de limpieza, mantenimiento y servicios ante la llegada de miles de familias durante las celebraciones del Día de Muertos.

Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre Flores; y el secretario de Embellecimiento Urbano, César Flores, el edil revisó las condiciones generales de ambos espacios, así como la coordinación de las dependencias municipales para garantizar una atención adecuada a los visitantes.