Supervisan panteones municipales de Ramos Arizpe por Día de Muertos

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    Supervisan panteones municipales de Ramos Arizpe por Día de Muertos
    El Gobierno Municipal prepara los panteones para recibir a miles de visitantes durante el Día de Muertos. CORTESÍA

El recorrido tuvo como objetivo verificar las condiciones de limpieza, mantenimiento y servicios de ambos cementerios

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, realizó un recorrido de supervisión por los panteones municipales San Ignacio y San Nicolás, con el objetivo de verificar las condiciones de limpieza, mantenimiento y servicios ante la llegada de miles de familias durante las celebraciones del Día de Muertos.

Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre Flores; y el secretario de Embellecimiento Urbano, César Flores, el edil revisó las condiciones generales de ambos espacios, así como la coordinación de las dependencias municipales para garantizar una atención adecuada a los visitantes.

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El Gobierno Municipal mantiene los preparativos para recibir a las familias que acudirán los próximos 1 y 2 de noviembre a visitar a sus seres queridos, por lo que se busca que ambos cementerios cuenten con espacios limpios, ordenados y seguros.

$!La supervisión se realizó previo a las celebraciones del 1 y 2 de noviembre.
La supervisión se realizó previo a las celebraciones del 1 y 2 de noviembre. CORTESÍA

Las acciones forman parte de los trabajos previos a una de las tradiciones más arraigadas en la comunidad, durante la cual se registra una importante afluencia de personas que acuden a recordar y honrar a sus familiares fallecidos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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