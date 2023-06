Surge confusión y dilación durante entrega de tarjetas del Bienestar en Saltillo

Adultos mayores afiliados al programa federal 65 y más, padecieron este jueves confusión y dilación durante el trámite de cambio de tarjeta bancaria a la tarjeta del Banco del Bienestar.

El gimnasio del Parque Carlos R. González, al sur de Saltillo, fue el sitio sede para este trámite. Algunos adultos mayores fueron notificados en el transcurso de la semana de este cambio del plástico, pero dijeron a VANGUARDIA que no les precisaron que las tarjetas a cambiar serían las de BBVA Bancomer.

“El lunes fue un fulano a mi casa, me da este citatorio. Vengo y me dicen que me toca hasta el 30 de junio o 1 de julio, porque mi tarjeta es Santander”, dijo molesta Socorro Martínez. “Yo ya tenía una tarjeta y ahora esto, están muy mal organizados. Luego me dice que venga 30 o día primero, que me diga que día tengo que venir”.

Las horas marcadas en los citatorios no fueron cumplidas, el tiempo de atención varió entre dos horas y media, y tres. En todo momento el personal privilegió con asiento a las personas adulto mayor y ofrecía agua de manera recurrente.

Los abuelos con alguna discapacidad motriz tuvieron preferencia, sin embargo, la molestia era en la falta de información respecto de los bancos y los plásticos que se cambiarían este jueves.

“Ahora a buscar carro. Le digo al muchacho (que le atendió) pues si no vivo en la esquina, me dice Vengase mañana”, refirió Hortensia Flores.

El gimnasio del parque donde se realizó la entrega estuvo ventilado; sin embargo, se sintió bochorno a partir de las 11:00 horas de la mañana. Las personas utilizaban los folders y la papelería que les solicitaron para abanicarse y refrescarse.

La entrega continuará este jueves hasta las 18:00 horas, se espera que la afluencia incremente a las 15:00 horas.