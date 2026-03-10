Taller ‘El Futuro Empieza Hoy’ fortalece proyecto de vida de alumnas de la UTC

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 10 marzo 2026
    Taller ‘El Futuro Empieza Hoy’ fortalece proyecto de vida de alumnas de la UTC
    La psicoterapeuta Sandra Patricia Álvarez Pérez guió a las estudiantes en dinámicas de proyección a futuro, entre ellas la elaboración de un “vision board” y una carta dirigida a su “yo” dentro de diez años. MANUEL RODRÍGUEZ

Alumnas de la Universidad Tecnológica de Coahuila participaron en la actividad enfocada en fortalecer su autoestima, definir metas personales y reflexionar sobre su proyecto de vida

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) llevó a cabo el taller “El Futuro Empieza Hoy”, un espacio de reflexión y crecimiento personal diseñado específicamente para las alumnas de la institución.

El evento contó con la presencia del rector Sergio Guadarrama, quien acompañó a las estudiantes en esta jornada de introspección, subrayando la importancia de la formación integral más allá de lo académico.

TE PUEDE INTERESAR: Entrega Alsuper en Saltillo apoyos por 830 mil pesos

La actividad fue impartida por la licenciada Sandra Patricia Álvarez Pérez, psicoterapeuta integral y especialista en terapia asistida con equinos, quien guió a las participantes en un ejercicio vivencial de proyección a futuro.

Durante el taller, las alumnas trabajaron en la construcción de su visión personal, enfocándose en clarificar sus metas y fortalecer su autoestima para enfrentar los retos profesionales que vendrán.

Una de las dinámicas centrales consistió en la elaboración de un “vision board”, donde las estudiantes plasmaron gráficamente sus aspiraciones y los objetivos que desean alcanzar a corto y largo plazo.

$!Alumnas de la Universidad Tecnológica de Coahuila participaron en el taller “El Futuro Empieza Hoy”, donde realizaron ejercicios de reflexión sobre sus metas personales y profesionales.
Alumnas de la Universidad Tecnológica de Coahuila participaron en el taller “El Futuro Empieza Hoy”, donde realizaron ejercicios de reflexión sobre sus metas personales y profesionales. MANUEL RODRÍGUEZ

Asimismo, las participantes redactaron una carta dirigida a su “yo” dentro de diez años, una técnica que les permitió reflexionar sobre su proyecto de vida y la importancia de la perseverancia.

Las alumnas expresaron sentirse motivadas y satisfechas con los resultados obtenidos, destacando que este tipo de espacios les brindan herramientas emocionales clave para su desarrollo humano.

El taller concluyó como una experiencia exitosa de vinculación entre la salud mental y la educación superior, reafirmando el compromiso de la UTC con el bienestar de su comunidad estudiantil.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Capacitación
Universidades

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Organizaciones


UTC

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El bendito idioma trumpista

El bendito idioma trumpista
true

Corrupción en Aduanas: sobran evidencias; falta voluntad para llegar al fondo
true

POLITICÓN: Polémica en Jimulcazo 2026, entre rodada ilegal, daño ambiental y concierto privado
El joven contaba con reporte de desaparición desde febrero en la capital de Coahuila.

Identifican a joven hallado sin vida en el río Bravo; fue reportado como desaparecido en Saltillo
Una gasolinera en París. La Unión Europea importa la mayor parte de su petróleo y gas, lo que la hace vulnerable a la volatilidad de los precios mundiales.

La guerra de Trump aumenta el riesgo económico para el mundo
Estarán presentes en este evento empresas tecnológicas como Google y Microsoft, así como de los gobiernos de California y de Estados Unidos.

Saltillo: participará Roberto Garza Villareal en evento mundial sobre tecnología agrícola
En toda Asia, donde los países están altamente expuestos al aumento de los costos del petróleo y el gas y a la escasez de suministro, los gobiernos están tomando medidas para mitigar el impacto económico.

La alarma por las alteraciones del sector petrolero está creciendo en Asia
El flujo de contenedores y mercancías chinas hacia Medio Oriente enfrenta una parálisis logística debido al cierre de rutas estratégicas y el recrudecimiento del conflicto.

Para China, la ampliación de la guerra pone en peligro activos e inversiones milmillonarios