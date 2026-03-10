Taller ‘El Futuro Empieza Hoy’ fortalece proyecto de vida de alumnas de la UTC
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Alumnas de la Universidad Tecnológica de Coahuila participaron en la actividad enfocada en fortalecer su autoestima, definir metas personales y reflexionar sobre su proyecto de vida
La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) llevó a cabo el taller “El Futuro Empieza Hoy”, un espacio de reflexión y crecimiento personal diseñado específicamente para las alumnas de la institución.
El evento contó con la presencia del rector Sergio Guadarrama, quien acompañó a las estudiantes en esta jornada de introspección, subrayando la importancia de la formación integral más allá de lo académico.
TE PUEDE INTERESAR: Entrega Alsuper en Saltillo apoyos por 830 mil pesos
La actividad fue impartida por la licenciada Sandra Patricia Álvarez Pérez, psicoterapeuta integral y especialista en terapia asistida con equinos, quien guió a las participantes en un ejercicio vivencial de proyección a futuro.
Durante el taller, las alumnas trabajaron en la construcción de su visión personal, enfocándose en clarificar sus metas y fortalecer su autoestima para enfrentar los retos profesionales que vendrán.
Una de las dinámicas centrales consistió en la elaboración de un “vision board”, donde las estudiantes plasmaron gráficamente sus aspiraciones y los objetivos que desean alcanzar a corto y largo plazo.
Asimismo, las participantes redactaron una carta dirigida a su “yo” dentro de diez años, una técnica que les permitió reflexionar sobre su proyecto de vida y la importancia de la perseverancia.
Las alumnas expresaron sentirse motivadas y satisfechas con los resultados obtenidos, destacando que este tipo de espacios les brindan herramientas emocionales clave para su desarrollo humano.
El taller concluyó como una experiencia exitosa de vinculación entre la salud mental y la educación superior, reafirmando el compromiso de la UTC con el bienestar de su comunidad estudiantil.