Taller ‘El Futuro Empieza Hoy’ fortalece proyecto de vida de alumnas de la UTC

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) llevó a cabo el taller “El Futuro Empieza Hoy”, un espacio de reflexión y crecimiento personal diseñado específicamente para las alumnas de la institución.

El evento contó con la presencia del rector Sergio Guadarrama, quien acompañó a las estudiantes en esta jornada de introspección, subrayando la importancia de la formación integral más allá de lo académico.

TE PUEDE INTERESAR: Entrega Alsuper en Saltillo apoyos por 830 mil pesos

La actividad fue impartida por la licenciada Sandra Patricia Álvarez Pérez, psicoterapeuta integral y especialista en terapia asistida con equinos, quien guió a las participantes en un ejercicio vivencial de proyección a futuro.

Durante el taller, las alumnas trabajaron en la construcción de su visión personal, enfocándose en clarificar sus metas y fortalecer su autoestima para enfrentar los retos profesionales que vendrán.

Una de las dinámicas centrales consistió en la elaboración de un “vision board”, donde las estudiantes plasmaron gráficamente sus aspiraciones y los objetivos que desean alcanzar a corto y largo plazo.