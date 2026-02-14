‘Todos por La más chida’ beneficia a más de 8 mil 500 personas en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Los gobiernos Estatal y Municipal consolidan su estrategia de política social con el programa “Todos por La más chida”, que actualmente beneficia a más de 8 mil 500 personas en situación vulnerable de Ramos Arizpe, mediante apoyos directos y un esquema de acompañamiento integral.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este programa representa una acción concreta de justicia social que va más allá de la asistencia tradicional.

“Con el apoyo de nuestro mejor aliado, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, La más chida es una forma de decirle a las familias que no están solas. Estamos cumpliendo mes con mes porque entendemos que el bienestar se construye a través de la constancia y sensibilidad social”, afirmó.

El esquema, resultado de la articulación entre el Estado y el Municipio, se ha posicionado como una herramienta orientada a brindar estabilidad y alivio económico a hogares que enfrentan condiciones adversas, particularmente en materia de salud y alimentación.

APOYO DIFERENCIADO Y ATENCIÓN EQUITATIVA

El programa opera bajo un modelo diferenciado de apoyos, diseñado para responder a las condiciones específicas de cada beneficiario, con el objetivo de garantizar una atención más justa, equitativa y eficiente.

Esta metodología permite focalizar recursos y maximizar su impacto, transformando la entrega de apoyos en un acompañamiento continuo que fortalece la resiliencia de las familias y mejora su capacidad para enfrentar retos cotidianos.

COORDINACIÓN QUE TRANSFORMA ASISTENCIA EN ESPERANZA

Autoridades municipales subrayaron que “Todos por La más chida” se ha convertido en un referente de política social en Ramos Arizpe, al integrar esfuerzos institucionales con una visión centrada en las personas.

El trabajo coordinado entre los órdenes de gobierno ha permitido que el programa trascienda la lógica asistencial, convirtiéndose en un mecanismo de acompañamiento que impulsa el bienestar y refuerza el tejido social en el municipio.

Con esta estrategia, Ramos Arizpe reafirma su compromiso con una política social sensible, constante y orientada a resultados, donde el apoyo directo se traduce en esperanza y estabilidad para miles de familias.