‘Todos por La más chida’ beneficia a más de 8 mil 500 personas en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 14 febrero 2026
    ‘Todos por La más chida’ beneficia a más de 8 mil 500 personas en Ramos Arizpe
    Autoridades estatales y municipales fortalecen el programa “Todos por La más chida” en beneficio de familias vulnerables. CORTESÍA

El programa impulsado por el Gobierno estatal y municipal brinda apoyo directo y acompañamiento a familias vulnerables, fortaleciendo la política social en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Los gobiernos Estatal y Municipal consolidan su estrategia de política social con el programa “Todos por La más chida”, que actualmente beneficia a más de 8 mil 500 personas en situación vulnerable de Ramos Arizpe, mediante apoyos directos y un esquema de acompañamiento integral.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este programa representa una acción concreta de justicia social que va más allá de la asistencia tradicional.

TE PUEDE INTERESAR: Intercambio de información rinde frutos contra el delito en La Laguna

“Con el apoyo de nuestro mejor aliado, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, La más chida es una forma de decirle a las familias que no están solas. Estamos cumpliendo mes con mes porque entendemos que el bienestar se construye a través de la constancia y sensibilidad social”, afirmó.

El esquema, resultado de la articulación entre el Estado y el Municipio, se ha posicionado como una herramienta orientada a brindar estabilidad y alivio económico a hogares que enfrentan condiciones adversas, particularmente en materia de salud y alimentación.

APOYO DIFERENCIADO Y ATENCIÓN EQUITATIVA

El programa opera bajo un modelo diferenciado de apoyos, diseñado para responder a las condiciones específicas de cada beneficiario, con el objetivo de garantizar una atención más justa, equitativa y eficiente.

Esta metodología permite focalizar recursos y maximizar su impacto, transformando la entrega de apoyos en un acompañamiento continuo que fortalece la resiliencia de las familias y mejora su capacidad para enfrentar retos cotidianos.

COORDINACIÓN QUE TRANSFORMA ASISTENCIA EN ESPERANZA

Autoridades municipales subrayaron que “Todos por La más chida” se ha convertido en un referente de política social en Ramos Arizpe, al integrar esfuerzos institucionales con una visión centrada en las personas.

El trabajo coordinado entre los órdenes de gobierno ha permitido que el programa trascienda la lógica asistencial, convirtiéndose en un mecanismo de acompañamiento que impulsa el bienestar y refuerza el tejido social en el municipio.

Con esta estrategia, Ramos Arizpe reafirma su compromiso con una política social sensible, constante y orientada a resultados, donde el apoyo directo se traduce en esperanza y estabilidad para miles de familias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
tarjetas

Localizaciones


Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
AMLO: Adulado

AMLO: Adulado
true

POLITICÓN: El ruido vino desde adentro... y cayó Marx Arriaga
Coahuila tiene la novena tasa más alta de matrimonios y la cuarta más alta de divorcios por cada mil habitantes en México.

Figura Coahuila en el top 10 de matrimonios... y en el de divorcios
Autoridades de diferentes órdenes realizaron el operativo

Catean agencia de viajes en Saltillo
Clínicas particulares y farmacias de Saltillo indicaron que actualmente no cuentan con la vacuna contra el sarampión.

Vacuna contra el sarampión no está disponible actualmente en clínicas y farmacias privadas de Saltillo
El sindicato titular del contrato colectivo exigirá condiciones justas para los trabajadores.

Monclova: autorizan al sindicato estar en la subasta que definirá el futuro de AHMSA
El “oído de avión” es un término genérico que engloba diversos síntomas.

Por qué duelen los oídos en los aviones y cómo prevenirlo
Despertarse con energía no depende únicamente de la cantidad de horas dormidas, sino de la calidad del descanso.

¿Te despiertas agotado? El celular sabotea tu sueño