Saltillo: No solo los gimnasios... incrementa búsqueda de especialistas para bajar de peso

Con el inicio del año, el aumento en la demanda para mejorar la condición física no se limita a los gimnasios, pues nutriólogos y médicos bariatras en Saltillo reportan un incremento en las consultas relacionadas con la pérdida de peso y el cambio de imagen y hábitos, especialmente durante el mes de enero, cuando muchas personas retoman propósitos de Año Nuevo.

La nutrióloga clínica Yarizell Ríos explicó que los primeros meses del año concentran la mayor carga de consultas, con un aumento de hasta 90 por ciento en comparación con noviembre y diciembre. Detalló que, a partir del primer día de enero, las agendas comienzan a llenarse y la alta demanda se mantiene, principalmente, hasta abril.

De acuerdo con la especialista, a diferencia de años anteriores, más personas buscan acompañamiento profesional y no solo recurren al ejercicio como única estrategia. Sin embargo, consideró que persiste el reto de la permanencia en los planes nutricionales, ya que muchos pacientes llegan con expectativas de cambios rápidos y adoptan enfoques restrictivos que resultan difíciles de sostener.

Explicó que los planes basados en retos de corta duración suelen provocar abandono, al no generar hábitos. Además de las ideas erróneas de que comer mejor implica eliminar grupos completos de alimentos o reducir drásticamente las porciones, cuando la nutrición debe entenderse como un proceso gradual y adaptado al contexto de cada persona.

“Los procesos no son lineales y siempre va a ser buen momento para retomar desde un lugar más amable y empático y realista”, señaló

Por su parte, el médico bariatra Abraham Juárez coincidió en que enero marca uno de los puntos más altos en la demanda de consultas, seguido de un segundo repunte previo a Semana Santa, cuando las personas se preparan para el verano. Señaló que, en general, los primeros ocho meses del año mantienen una afluencia constante, mientras que noviembre y diciembre registran una baja debido a las festividades.

Juárez explicó que una parte importante de los pacientes, sobre todo adolescentes y adultos jóvenes, acude motivada por razones estéticas, siendo este el grupo más influenciado por los estereotipos de belleza difundidos en redes sociales, donde se promueven cuerpos difíciles de alcanzar sin intervenciones médicas o rutinas poco sostenibles.

El especialista detalló que, mientras una parte de los pacientes busca atención por condiciones médicas como diabetes o hipertensión, alrededor del 60 por ciento acude con el objetivo de mejorar su apariencia física. No obstante, subrayó que el enfoque del tratamiento debe priorizar la salud y adaptarse al estilo de vida de cada persona, evitando dietas extremas o soluciones rápidas.

Ambos especialistas coincidieron en que existe una mayor conciencia sobre la importancia de acudir con profesionales de la salud, aunque recalcaron que los cambios reales requieren tiempo y constancia pues los resultados visibles y seguros suelen presentarse después de al menos 12 semanas de seguimiento, y que el peso corporal no debe ser el único indicador de progreso.

Finalmente, recomendaron establecer objetivos realistas y sostenibles, enfocados en mejorar hábitos cotidianos y la calidad de vida, más allá de cumplir con estándares estéticos. Señalaron que priorizar la salud permite no solo mejores resultados a largo plazo, sino también una relación más equilibrada con la alimentación y el ejercicio.