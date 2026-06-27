¿Te suena? Coahuila, segundo estado con más conflictos laborales resueltos sin llegar a juicio

Según la Estadística sobre Relaciones Laborales de Jurisdicción Local, que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2025, en la entidad fueron ingresados 42 mil 423 asuntos en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Coahuila es el segundo estado con la tasa más alta de demandas laborales que se resuelven antes de llegar a juicio.

Del total, 39 mil 244 se resolvieron a través de un convenio prejudicial entre el trabajador y el centro de trabajo, es decir, las dos partes alcanzaron un acuerdo para resolver el conflicto laboral sin la necesidad de que el caso se llegue a juicio.

Con esa proporción, Coahuila tiene la segunda más alta de convenios prejudiciales de todo el País en 2025.

Sin embargo, la entidad también figura entre las que registraron más casos de demandas judiciales ante los centros de conciliación, tomando en cuenta también las que se llegaron a juicio.

En materia de convenios prejudiciales, el estado con la tasa más alta fue Sonora, con 36.6 personas por cada mil personas ocupadas; después Coahuila, con 24.5; Nuevo León, con 20.3; y en cuarto lugar se ubicó Chihuahua, con 15.9.

En contraste, 3 mil 175 casos de conflictos laborales sí se dirimieron en un juicio, mientras que hubo cuatro casos de emplazamientos a huelga.

El 59 por ciento de las demandas contra centros de trabajo a nivel nacional en 2025 fueron por presuntos despidos injustificados. Otros motivos fueron participación de utilidades, violación de contrato, firma y revisión de trabajo, riesgo de trabajo, así como terminación de contrato.