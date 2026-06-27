¿Te suena? Coahuila, segundo estado con más conflictos laborales resueltos sin llegar a juicio

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    ¿Te suena? Coahuila, segundo estado con más conflictos laborales resueltos sin llegar a juicio
    A nivel nacional, 59% de las demandas en materia laboral son por presuntos despidos injustificados. UNSPLASH

De los 42 mil 423 asuntos ingresados en 2025 a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Coahuila, 39 mil 244 se resolvieron con un convenio prejudicial

Coahuila es el segundo estado con la tasa más alta de demandas laborales que se resuelven antes de llegar a juicio.

Según la Estadística sobre Relaciones Laborales de Jurisdicción Local, que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2025, en la entidad fueron ingresados 42 mil 423 asuntos en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sequia-da-tregua-a-coahuila-desaparece-en-90-del-estado-NE21709015

Del total, 39 mil 244 se resolvieron a través de un convenio prejudicial entre el trabajador y el centro de trabajo, es decir, las dos partes alcanzaron un acuerdo para resolver el conflicto laboral sin la necesidad de que el caso se llegue a juicio.

Con esa proporción, Coahuila tiene la segunda más alta de convenios prejudiciales de todo el País en 2025.

Sin embargo, la entidad también figura entre las que registraron más casos de demandas judiciales ante los centros de conciliación, tomando en cuenta también las que se llegaron a juicio.

En materia de convenios prejudiciales, el estado con la tasa más alta fue Sonora, con 36.6 personas por cada mil personas ocupadas; después Coahuila, con 24.5; Nuevo León, con 20.3; y en cuarto lugar se ubicó Chihuahua, con 15.9.

En contraste, 3 mil 175 casos de conflictos laborales sí se dirimieron en un juicio, mientras que hubo cuatro casos de emplazamientos a huelga.

El 59 por ciento de las demandas contra centros de trabajo a nivel nacional en 2025 fueron por presuntos despidos injustificados. Otros motivos fueron participación de utilidades, violación de contrato, firma y revisión de trabajo, riesgo de trabajo, así como terminación de contrato.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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