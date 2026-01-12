Termina doctora en acequia tras perder el control en Parras

/ 12 enero 2026
    Termina doctora en acequia tras perder el control en Parras
    La unidad recorrió varios metros fuera de la cinta asfáltica antes de volcar. FOTO: PEDRO PESINA

El percance dejó únicamente daños materiales y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia; la conductora fue valorada en el lugar sin requerir traslado hospitalario

La mañana de este lunes se reportó un accidente vial tipo volcadura de una camioneta, lo que movilizó a unidades de emergencia de Parras. El hecho ocurrió cerca de las 8:00 horas, cuando una doctora identificada como Laura Elizabeth se dirigía a su lugar de trabajo, un centro de salud, pero no logró llegar a su destino.

Al circular por la curva ubicada a la altura de Casa Madero, la conductora perdió el control de la unidad y continuó su trayectoria fuera de la cinta asfáltica, avanzando varios metros hasta terminar volcada sobre su costado derecho dentro de una acequia. De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta recorrió aproximadamente 30 metros por la terracería y el canal antes de quedar inmovilizada.

$!Elementos de la Policía del Estado acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente.
Elementos de la Policía del Estado acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente. FOTO: PEDRO PESINA

Afortunadamente, el percance no dejó personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales y el fuerte susto que sufrió la conductora. Al sitio acudieron elementos de la Policía del Estado y paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a la mujer y confirmaron que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

$!Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a la conductora, quien no presentó lesiones.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a la conductora, quien no presentó lesiones. FOTO: PEDRO PESINA

Una vez brindada la atención correspondiente, los oficiales tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el retiro de la camioneta KIA mediante una grúa, siendo trasladada a un corralón, ya que no se reportaron daños a terceros. Según la información preliminar, el accidente habría sido consecuencia del exceso de velocidad y la falta de pericia al volante.

accidentes viales

Parras de la Fuente

