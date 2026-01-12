Termina doctora en acequia tras perder el control en Parras

La mañana de este lunes se reportó un accidente vial tipo volcadura de una camioneta, lo que movilizó a unidades de emergencia de Parras. El hecho ocurrió cerca de las 8:00 horas, cuando una doctora identificada como Laura Elizabeth se dirigía a su lugar de trabajo, un centro de salud, pero no logró llegar a su destino.

Al circular por la curva ubicada a la altura de Casa Madero, la conductora perdió el control de la unidad y continuó su trayectoria fuera de la cinta asfáltica, avanzando varios metros hasta terminar volcada sobre su costado derecho dentro de una acequia. De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta recorrió aproximadamente 30 metros por la terracería y el canal antes de quedar inmovilizada.

