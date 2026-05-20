Termina en el hospital tras amputarse tres dedos con una podadora, en Parras

Un hombre que realizaba labores de jardinería en su domicilio sufrió la amputación de tres dedos de la mano derecha al intentar levantar una podadora que se encontraba en funcionamiento, en Parras. La familia solicitó una ambulancia a un domicilio ubicado en la calle Acuña número 55, en la zona centro. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo al Centro de Salud para recibir atención médica.

Integrantes del Grupo Cóndor de Auxilio informaron que realizaron la búsqueda de las partes amputadas entre el césped; sin embargo, estas no fueron localizadas o quedaron severamente dañadas por el funcionamiento de la máquina. El reporte fue realizado a través de grupos de WhatsApp, lo que permitió una rápida respuesta de los cuerpos de emergencia.

Después de estabilizar al lesionado, los socorristas procedieron a trasladarlo al Centro de Salud para una valoración médica más especializada. Hasta el momento, no se ha dado a conocer si existe la posibilidad de recuperar alguno de los dedos amputados o si la lesión será permanente.