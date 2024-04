Término de ciclo escolar es receso, no vacaciones y alumnos deben seguir preparándose; titular de Educación Acuña

ACUÑA, COAH.- El término del ciclo escolar no significa que inicia un periodo vacacional, sino más bien un receso, en el que, si bien los niños ya no asisten a las aulas, es indispensable que no se olviden de sus materias y repasen la lectura y las matemáticas, consideró Edgar Alberto Balderas Vázquez, director de Educación de Acuña.

Tras informar que el cierre del presente ciclo escolar se dará al inicio de la segunda quincena de julio, el funcionario resaltó que, si bien los alumnos, sobre todo los de educación Primaria y Secundaria, deben de descansar luego del término del ciclo escolar, también deben de practicar la lectura y las operaciones básicas de matemáticas.

“En realidad no es un periodo vacacional, es un receso de clases; entonces la recomendación es que bueno, que el alumno descanse verdad, agarre fuerzas como quien dice, pero que no deje a un lado los estudios”, subrayó.

Insistió en que entre el término de un ciclo escolar y el inicio de otro, los alumnos deben de leer y deben de practicar las sumas, las restas, las multiplicaciones y divisiones, que son las operaciones básicas de las matemáticas.

Para ello, destacó la labor de los padres de familia, quienes deben incentivar a sus hijos para estas tareas, orientándolos, apoyándolos y distribuyendo los tiempos.