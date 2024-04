Vecino del Centro de Saltillo reporta agua potable negra y maloliente

Desde el pasado miércoles 17 de abril, un habitante de la Zona Centro de Saltillo reportó la presencia de agua negra y maloliente en su domicilio.

Jesús Flores, vecino de la calle Obregón, informó a VANGUARDIA y a Aguas de Saltillo (Agsal) que tanto a él como a su hija, vecina del sector, les comenzó a salir el agua de un color oscuro y con olor a cañería.

“Hoy jueves siguió saliendo olorosa, pero menos turbia. Incluso en la mañana vinieron los de Aguas de Saltillo, destaparon la tubería, y a ellos mismos les constó que estaba maloliente el agua, me lo aceptaron que sí huele mal”, detalló Flores.

VANGUARDIA constató que la tarde del pasado jueves 18, personal de Cimagua, empresa que subcontrata Agsal, se encontró en la calle San Lorenzo atendiendo el caso, asegurando la intención de cambiar una bomba subterránea.

Sin embargo, hasta la mañana de este viernes 19, Flores aseguró que aún no terminan los trabajos y por lo tanto no le restablecieron el servicio, por lo que siguió usando agua de una cisterna para su uso diario.

“Sí me atendieron rápidamente, me atendieron el mismo día, pero no solucionaron el problema. Hay gente que es muy eficiente, pero es muy ineficaz. Aquí fueron muy eficientes, pero fueron muy ineficaces”, comentó el habitante de la Zona Centro.

Flores también indicó que la presencia del agua negra en su domicilio esta semana no fue la primera, sino que la semana pasada también se presentó el mismo problema.

El vecino atribuye el caso a una zanja que se abrió en el cruce de las calles San Lorenzo y Moctezuma, a una cuadra de su domicilio.

Sin embargo, al cierre de esta nota, Agsal no ha confirmado las razones de la presencia del agua negra en la red de agua potable.

Cerca de las 15:00 horas de este viernes, Jesús Flores reportó a VANGUARDIA la normalidad de su servicio de agua, tanto en color como en olor. Agregó que personal de la paramunicipal extrajo una muestra del recurso para su posterior análisis.