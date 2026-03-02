Tiene Coahuila nueva Ley para la Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna
Tras más de 4 años, el Congreso estatal dio luz verde a un marco legal que garantiza derechos y establece obligaciones para autoridades, sectores público y privado en la materia
Después de permanecer en comisiones desde diciembre de 2021, el Congreso del Estado de Coahuila aprobó por unanimidad este lunes la creación de la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna para el Estado de Coahuila de Zaragoza, iniciativa presentada por las diputadas Edna Dávalos y Luz Elena Morales.
La nueva normativa pretende proteger, apoyar y promover la lactancia materna, garantizando la alimentación, salud, crecimiento y desarrollo integral de las personas lactantes e infantes fomentando políticas públicas, impulsando la creación de bancos de leche y salas de lactancia en hospitales y centros de trabajo, reconociendo la lactancia materna como un derecho fundamental y capacitando a profesionales de la salud sobre su práctica.
Asimismo, la legislación establece derechos para las madres, como ejercer la lactancia en cualquier ámbito sin ser discriminadas, acceder a reposos o descansos para amamantar y recibir información y apoyo profesional. Las instituciones públicas y privadas tendrán obligaciones específicas, que incluyen concientizar al personal, establecer lactarios y promover la donación de leche humana.
La ley también crea la certificación “Hospital Amigo del Niño y de la Niña”, que reconoce a los centros de salud que cumplen con los “Diez pasos para una lactancia exitosa”, así como la Coordinación Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche, encargada de supervisar, coordinar y evaluar las acciones en esta materia.
Finalmente, se establece un Comité para la Vigilancia y Fomento de la Lactancia Materna, integrado por representantes del Consejo Estatal de Salud y de la sociedad civil, con facultades para supervisar, promover y asesorar sobre políticas y campañas relacionadas con la lactancia. El incumplimiento de la ley será sancionado por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas y los órganos internos de control competentes conforme a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.