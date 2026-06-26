‘Todos Chambeando’ mejora espacios públicos y vialidades en Ramos Arizpe

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    ‘Todos Chambeando’ mejora espacios públicos y vialidades en Ramos Arizpe
    Las acciones incluyeron retiro de escombro, deshierbe, descacharrización, barrido manual y barrido mecánico. CORTESÍA

Cuadrillas de Servicios Primarios y Embellecimiento Urbano realizaron labores de limpieza en distintos sectores del municipio

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene de manera permanente el programa “Todos Chambeando”, mediante el cual realiza acciones de limpieza y mantenimiento urbano en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de ofrecer espacios públicos más seguros, ordenados y agradables para las familias, además de fortalecer la imagen urbana del municipio.

Por instrucciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, cuadrillas de las secretarías de Servicios Primarios y Embellecimiento Urbano llevaron a cabo durante los últimos días labores de limpieza integral, retiro de escombro, deshierbe, descacharrización, barrido manual y barrido mecánico en diversos puntos de la ciudad.

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Los trabajos se concentraron en el bulevar Pistaches, la plaza de Privadas Cactus, el bulevar El Escorial, así como en los sectores Villa Sol, Analco y La Estación, donde además de retirar residuos sólidos, maleza y objetos en desuso, se brindó mantenimiento a vialidades y áreas públicas para mejorar la movilidad, la seguridad y las condiciones de los espacios que diariamente utilizan los ciudadanos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de mantenimiento urbano que busca conservar a Ramos Arizpe como una ciudad limpia y en constante mejoramiento.

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“Una ciudad limpia también es una ciudad más segura, más saludable y con mejor calidad de vida. No esperamos a que exista un problema para intervenir; nuestras cuadrillas trabajan todos los días en distintos sectores para que las familias encuentren espacios públicos dignos y en buenas condiciones”, expresó el edil.

El presidente municipal señaló que el programa “Todos Chambeando” permite atender de forma continua las necesidades de limpieza y conservación de la infraestructura urbana, contribuyendo al bienestar de la población y a la preservación de espacios públicos en óptimas condiciones.

$!Los trabajos beneficiaron zonas como el bulevar Pistaches, Privadas Cactus, El Escorial, Villa Sol, Analco y La Estación.
Los trabajos beneficiaron zonas como el bulevar Pistaches, Privadas Cactus, El Escorial, Villa Sol, Analco y La Estación. CORTESÍA

Además de las labores realizadas por las cuadrillas municipales, el Gobierno de Ramos Arizpe impulsa la participación ciudadana mediante el uso de contenedores para residuos especiales instalados en diversos sectores del municipio, facilitando la disposición adecuada de desechos de gran volumen.

A estas acciones se suma el chatbot “Ramos Atiende”, herramienta digital a través de la cual la ciudadanía puede solicitar servicios como retiro de escombro, descacharrización, limpieza urbana y reportar necesidades relacionadas con el mantenimiento de la ciudad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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