Tomás Gutiérrez, alcalde de Ramos Arizpe, se ubica en tercer lugar estatal de aprobación con 62.8%

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, se posicionó en el tercer lugar del ranking estatal de aprobación correspondiente a febrero de 2026, de acuerdo con la encuesta publicada por la consultora Demoscopia Digital.

Con un nivel de aprobación de 62.8 por ciento, el Presidente Municipal se mantiene entre los tres alcaldes mejor evaluados de Coahuila, únicamente por debajo de Román Alberto Cepeda, de Torreón, quien encabeza la lista con 66.8 por ciento, y de Javier Díaz González, de Saltillo, que se ubica en la segunda posición con 63.4 por ciento.

El resultado cobra relevancia al considerar que Ramos Arizpe supera los 150 mil habitantes y se ha consolidado como uno de los polos de mayor dinamismo industrial y crecimiento poblacional en la entidad, lo que implica mayores exigencias en infraestructura, servicios y gobernabilidad.

ACCIONES QUE RESPALDAN LA EVALUACIÓN

En los últimos meses, la administración municipal, en coordinación con el Gobierno del Estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas, ha desplegado una agenda enfocada en servicios públicos, movilidad, salud y seguridad.

Entre las iniciativas más visibles destaca la ruta estudiantil gratuita, orientada a apoyar la economía familiar y garantizar el acceso de jóvenes a sus centros educativos. En el rubro de salud, se pusieron en operación dos Clínicas de la Salud Popular, ampliando la cobertura de atención médica básica gratuita en sectores con mayores necesidades.

SEGURIDAD, SERVICIOS Y DESARROLLO SOCIAL

La estrategia de seguridad pública se ha reforzado mediante equipamiento, coordinación interinstitucional y la puesta en marcha del nuevo C2, con el objetivo de preservar condiciones de estabilidad en el municipio.

De manera paralela, el Ayuntamiento ha invertido en la modernización de los Servicios Primarios, con la incorporación de nuevas unidades de limpieza —entre ellas dos camiones recolectores y una barredora mecánica—, además de fortalecer el alumbrado público y el mantenimiento urbano. También se han impulsado acciones de apoyo al campo para mejorar la productividad en comunidades rurales.

En materia de Desarrollo Social, la administración ha promovido programas dirigidos a sectores vulnerables, buscando reducir brechas y ampliar oportunidades.

Con estos indicadores, Ramos Arizpe no solo consolida su papel como referente industrial en Coahuila, sino que también se posiciona como un municipio con niveles competitivos de respaldo ciudadano frente a las principales ciudades del Estado.