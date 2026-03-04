Tomás Gutiérrez, alcalde de Ramos Arizpe, se ubica en tercer lugar estatal de aprobación con 62.8%

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 4 marzo 2026
    Tomás Gutiérrez, alcalde de Ramos Arizpe, se ubica en tercer lugar estatal de aprobación con 62.8%
    Tomás Gutiérrez Merino alcanzó 62.8% de aprobación en el ranking estatal de febrero de 2026. CORTESÍA

Figura entre los tres mejor evaluados de Coahuila, según Demoscopia Digital; destacan acciones en salud, seguridad y servicios públicos

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, se posicionó en el tercer lugar del ranking estatal de aprobación correspondiente a febrero de 2026, de acuerdo con la encuesta publicada por la consultora Demoscopia Digital.

Con un nivel de aprobación de 62.8 por ciento, el Presidente Municipal se mantiene entre los tres alcaldes mejor evaluados de Coahuila, únicamente por debajo de Román Alberto Cepeda, de Torreón, quien encabeza la lista con 66.8 por ciento, y de Javier Díaz González, de Saltillo, que se ubica en la segunda posición con 63.4 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Pese a la incertidumbre arancelaria de 2025, Coahuila consolida crecimiento industrial: Gobernador

El resultado cobra relevancia al considerar que Ramos Arizpe supera los 150 mil habitantes y se ha consolidado como uno de los polos de mayor dinamismo industrial y crecimiento poblacional en la entidad, lo que implica mayores exigencias en infraestructura, servicios y gobernabilidad.

ACCIONES QUE RESPALDAN LA EVALUACIÓN

En los últimos meses, la administración municipal, en coordinación con el Gobierno del Estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas, ha desplegado una agenda enfocada en servicios públicos, movilidad, salud y seguridad.

Entre las iniciativas más visibles destaca la ruta estudiantil gratuita, orientada a apoyar la economía familiar y garantizar el acceso de jóvenes a sus centros educativos. En el rubro de salud, se pusieron en operación dos Clínicas de la Salud Popular, ampliando la cobertura de atención médica básica gratuita en sectores con mayores necesidades.

SEGURIDAD, SERVICIOS Y DESARROLLO SOCIAL

La estrategia de seguridad pública se ha reforzado mediante equipamiento, coordinación interinstitucional y la puesta en marcha del nuevo C2, con el objetivo de preservar condiciones de estabilidad en el municipio.

De manera paralela, el Ayuntamiento ha invertido en la modernización de los Servicios Primarios, con la incorporación de nuevas unidades de limpieza —entre ellas dos camiones recolectores y una barredora mecánica—, además de fortalecer el alumbrado público y el mantenimiento urbano. También se han impulsado acciones de apoyo al campo para mejorar la productividad en comunidades rurales.

En materia de Desarrollo Social, la administración ha promovido programas dirigidos a sectores vulnerables, buscando reducir brechas y ampliar oportunidades.

Con estos indicadores, Ramos Arizpe no solo consolida su papel como referente industrial en Coahuila, sino que también se posiciona como un municipio con niveles competitivos de respaldo ciudadano frente a las principales ciudades del Estado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Encuestas
Voto

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tendencia

Tendencia
true

Martha Zamarripa, la “Marx Arriaga” de Relaciones Exteriores
true

POLITICÓN: Reforma electoral tambalea mientras Morena regatea votos con aliados del PT y el Verde
Verónica “N” abandonará las instalaciones de la Fiscalía al no existir querellas en su contra.

‘Lady Relojes’ será puesta en libertad; no hay denuncias formales, informó FGE
Un misil de alcance intermedio tierra-aire antiradar lanzado desde un buque de la Armada iraní durante unas maniobras militares en el mar de Omán, cerca del estrecho de Ormuz.

No solo es el petróleo, la guerra de Irán interrumpe las rutas globales de mercancías por mar y aire

El defensivo llega tras su paso por Puebla dentro de la Liga de Futbol Americano Profesional.

Luis Jaramillo deja Arcángeles y firma con Dinos para 2026
El desabastecimiento de gasolina ha provocado la cancelación de excursiones y el cierre de comercios, afectando directamente la experiencia de los visitantes extranjeros.

La falta de combustible acelera el desplome del turismo en Cuba
Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en los suburbios al sur de Beirut, Líbano, el lunes 2 de marzo de 2026.

Un Israel envalentonado aprovecha las oportunidades para rehacer la región