Torreón: atienden falla mecánica en bomba de agua de la colonia Las Brisas

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    Torreón: atienden falla mecánica en bomba de agua de la colonia Las Brisas
    Cuadrillas técnicas del SIMAS Torreón trabajan en la rehabilitación de la bomba. SANDRA GÓMEZ

El equipo permanece temporalmente fuera de operación mientras se realizan trabajos correctivos

TORREÓN, COAH.- Ante la detención inesperada de la Bomba 52, ubicada en la colonia Las Brisas, cuadrillas técnicas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón se encuentran en el sitio para atender la falla mecánica que mantiene inoperativo el equipo.

La suspensión temporal de esta fuente de abastecimiento afecta directamente a habitantes de las colonias La Roma, Ampliación La Rosita e Impulso Comunal.

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En estos sectores, los usuarios podrían experimentar baja presión o intermitencias en el suministro de agua potable mientras concluyen las labores de mantenimiento correctivo.

$!La suspensión de la fuente de abastecimiento afecta el suministro de agua potable.
La suspensión de la fuente de abastecimiento afecta el suministro de agua potable. SANDRA GÓMEZ

El organismo operador mantiene un monitoreo de las maniobras de rehabilitación con el objetivo de restablecer el funcionamiento del equipo a la brevedad.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier incidencia a través de su línea oficial de atención.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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