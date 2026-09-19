Torreón: atienden falla mecánica en bomba de agua de la colonia Las Brisas
El equipo permanece temporalmente fuera de operación mientras se realizan trabajos correctivos
TORREÓN, COAH.- Ante la detención inesperada de la Bomba 52, ubicada en la colonia Las Brisas, cuadrillas técnicas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón se encuentran en el sitio para atender la falla mecánica que mantiene inoperativo el equipo.
La suspensión temporal de esta fuente de abastecimiento afecta directamente a habitantes de las colonias La Roma, Ampliación La Rosita e Impulso Comunal.
En estos sectores, los usuarios podrían experimentar baja presión o intermitencias en el suministro de agua potable mientras concluyen las labores de mantenimiento correctivo.
El organismo operador mantiene un monitoreo de las maniobras de rehabilitación con el objetivo de restablecer el funcionamiento del equipo a la brevedad.
Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier incidencia a través de su línea oficial de atención.