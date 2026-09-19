Refuerza Torreón orden y seguridad en fraccionamientos Montebello y Las Trojes

TORREÓN, COAH.— El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó sobre el acercamiento con mesas directivas y representantes de colonias y fraccionamientos, luego de los conflictos internos registrados durante las últimas semanas en sectores como Montebello y Las Trojes, particularmente en asuntos relacionados con casetas de vigilancia, accesos y seguridad. Aseguró que el Gobierno Municipal está otorgando especial atención a este tipo de situaciones, sobre todo en conjuntos habitacionales con un importante número de viviendas y familias. El propósito, comentó, es prevenir que diferencias internas afecten la convivencia, la seguridad o la prestación de servicios.

Señaló que en el caso de Las Trojes se brindó orientación a los vecinos sobre la manera de atender sus diferencias y, al mismo tiempo, sobre la relación que deben mantener con las autoridades municipales en asuntos de seguridad y servicios públicos. Afirmó que la intervención del Municipio busca ofrecer acompañamiento jurídico y orientación para evitar que los desacuerdos al interior de una mesa directiva terminen afectando sus habitantes. En materia de seguridad, mencionó que se trabaja en la organización de grupos vecinales mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, con el fin de agilizar la comunicación entre habitantes y corporaciones policiacas. Asimismo, indicó que se promueve que las cámaras de videovigilancia instaladas en los fraccionamientos puedan enlazarse con el Centro de Control y Comando C-2 de la Policía Municipal y con el C-4 del Gobierno del Estado. El alcalde consideró necesario también avanzar en la profesionalización del personal que presta servicios de vigilancia en las casetas de acceso de los conjuntos habitacionales. Expuso que las mesas directivas deben procurar la contratación de empresas formalmente establecidas y con personal capacitado, pues en algunos casos los guardias carecen incluso de herramientas básicas de comunicación para atender una emergencia o realizar un reporte oportuno.

Agregó que existen colonias que cuentan con una organización vecinal mediante grupos de WhatsApp y sistemas propios de videovigilancia conectados a las plataformas de seguridad pública. “Ahí se conoce lo que está pasando en cada sector”, explicó al referirse a la importancia de mantener comunicación directa entre vecinos y autoridades. Respecto al fraccionamiento Montebello, dio a conocer que recientemente se presentó un conflicto luego de que se restringiera el acceso a los residentes mediante el cierre de una de las entradas, situación ante la cual instruyó que se permitiera nuevamente el paso de manera inmediata. Explicó que, aun cuando exista una resolución judicial relacionada con un fraccionamiento, cualquier modificación que impacte accesos o áreas vinculadas con la movilidad de los residentes debe notificarse al Municipio para buscar llegar a un acuerdo. “No se puede cerrar abruptamente un acceso únicamente porque se obtuvo una resolución favorable; se tienen que presentar opciones y privilegiar los acuerdos”, señaló.

El Gobierno Municipal impulsará que los fraccionamientos de mayor tamaño cuenten con reglamentos internos debidamente estructurados y registrados ante el Centro de Justicia Municipal. La propuesta contempla establecer con claridad la duración de cada mesa directiva, los requisitos para participar en ella, así como las facultades, responsabilidades y obligaciones de quienes integren esos órganos de representación vecinal. Riquelme Solís sostuvo que estas medidas tendrán un carácter preventivo y permitirán reducir conflictos entre residentes, además de generar mayor certeza sobre la manera en que deben funcionar las organizaciones internas de cada fraccionamiento.

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