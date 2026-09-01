Torreón conmemora 119 años con izamiento de bandera y lectura del Bando Solemne
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Autoridades municipales encabezaron el Izamiento de la Bandera Nacional y la Lectura del Bando Solemne, como parte de las celebraciones por el 119 aniversario de Torreón
TORREÓN, COAHUILA.— En el marco del inicio del mes patrio y las festividades por el 119 aniversario de la ciudad, autoridades municipales encabezaron la ceremonia de Izamiento de la Bandera Nacional y la Lectura del Bando Solemne en la explanada de la Plaza Mayor. Durante el acto, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dio lectura al Decreto de la Fundación de Torreón y destacó que la ciudad vive hoy un periodo de estabilidad, crecimiento y certidumbre.
La lectura oficial del Bando Solemne estuvo a cargo del secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro. En su discurso, el presidente municipal rindió homenaje a las generaciones que transformaron el territorio en uno de los motores económicos, industriales y sociales más relevantes del norte del país, resaltando el carácter trabajador de una sociedad que supo florecer en medio del desierto.
Riquelme Solís enfatizó que la fecha es propicia para reconocer la historia local y renovar el compromiso con el futuro del municipio, el cual ha prosperado en rubros como la agricultura, el comercio, la industria, la educación y la cultura. Asimismo, reconoció la labor del gobernador Manolo Jiménez Salinas en la consolidación de la seguridad, el desarrollo de infraestructura y el fortalecimiento de programas sociales en la región.
El munícipe extendió un agradecimiento al sector empresarial, a la sociedad civil organizada y, de manera especial, a las Fuerzas Armadas y corporaciones policiales por garantizar el entorno de paz que permite mantener el desarrollo local.
Al evento asistieron mandos militares y funcionarios estatales, entre ellos el general de división D.E.M. Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar; el general brigadier Francisco Acuña Díaz, coordinador estatal de la Guardia Nacional; el general Omar León Arroyo, comandante del Mando Especial de La Laguna; el subsecretario de Operación Policial estatal, Héctor Flores Rodríguez; la magistrada Yeska Garza; el secretario de Desarrollo Social en La Laguna, Hugo Dávila Prado, y miembros del Cabildo local.