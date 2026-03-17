Coahuila se colocó en el octavo lugar en venta de vehículos a nivel nacional

Coahuila se ubicó durante el primer bimestre del año en octavo lugar nacional en venta de vehículos, esto de acuerdo a la información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), mientras que en febrero se ubicó en la novena posición.

Durante el primer bimestre del año, en la entidad se vendieron 6,384 unidades y representó el 2.7% del total nacional que se vendió en ese periodo, asimismo comparadas a las 6,379 unidades de enero-febrero 2025 representó una variación anual de 0.1%.

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El Top Ten lo lideró la CDMX con 37,077 unidades, le sigue Edomex 27,197, Nuevo León 21,456, Jalisco 17,625, Puebla 12,025, Veracruz 11,390, Guanajuato 10,055, Coahuila con sus 6,384 unidades, Quintana Roo con 6,195 y Tamaulipas con 5,855 unidades.

En el caso de febrero, se vendieron en Coahuila 2,996 unidades y representó también el 2.7% del total nacional, aunque comparadas a laa 3,078 de febrero 2026, significó una variación de -2.7%, no obstante, la entidad ese mes se ubicó en el noveno lugar de ventas.

En febrero en el Top Ten también se mantiene como líder la CDMX con 17,895 unidades, le sigue Edomex 12,966, Nuevo León 9,873, Jalisco 8,090, Puebla 5,790, Veracruz 5,250, Guanajuato 4,631, Quinta Roo 3,140, Coahuila 2,996 y Chiapas con 2,835 unidades.