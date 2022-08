Torreón: Familias de desaparecidos piden hechos

TORREÓN, COAH.- Familias del Colectivo Vida y la Asociación de Familias por Policías Desaparecidos se reunieron en el memorial de la Alameda Zaragoza, donde llevaron a cabo una misa y un encendido de veladoras con motivo del día Internacional de las Desapariciones Forzadas.

Silvia Ortiz, vocera del colectivo, criticó que el gobierno federal quitó presupuesto y eso ha dañado a las fiscalías de todos los estados. Además, mencionó que han quitado a los policías que son los principales investigadores.

“Tenemos un policía para casi 200 casos. No hay compromiso para la investigación”, comentó Ortiz,

Sobre el gobierno estatal, Ortiz mencionó que existe mucha voluntad, pero de “voluntades no vivimos”, dijo.

Dijo que no hay una cosa que no pidan, que no se las den, pero no hay resultados, que es lo más importante, comentó. “A su gente le falta (del gobernador). La verdad ya queremos hechos, algo que tocar, algo que sentir”

Al memorial arribó personal del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) a tomar datos de información de familias.