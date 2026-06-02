Agua Saludable para La Laguna corre riesgo de convertirse en un monumento a la ineficiencia: Guillermo Anaya
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El diputado federal se sumó a la postura del gobernador Manolo Jiménez Salinas sobre la urgencia de crear un organismo operador conjunto entre Coahuila y Durango.
TORREÓN, COAH.- Para el diputado federal panista, Guillermo Anaya Llamas, el proyecto “Agua Saludable para La Laguna” se encamina a ser otro fracaso administrativo del gobierno morenista. El legislador sostuvo que, debido a una planeación deficiente, presupuestos insuficientes y una gestión federal ineficaz, la obra corre el riesgo de no alcanzar las metas hídricas prometidas a la región.
El diputado federal, se sumó a la postura del gobernador Manolo Jiménez Salinas sobre la urgencia de crear un organismo operador conjunto entre Coahuila y Durango. No obstante, subrayó que el problema de fondo persiste en la escasez de fondos federales, reconociendo que sus esfuerzos en la Cámara de Diputados para etiquetar recursos en los ejercicios fiscales 2025 y 2026 han chocado con una severa crisis financiera nacional.
“La economía está siendo devastada por las políticas de Morena; el presupuesto se agota en programas sociales, dejando sin margen de maniobra a proyectos estratégicos”, denunció. Además, reprochó que la administración federal anterior inauguró la obra de forma apresurada, cuando aún no contaba con la capacidad operativa necesaria.
Enfatizó que el suministro de agua sigue siendo intermitente en los municipios de Coahuila y Durango, decepcionando las expectativas ciudadanas. Atribuyó este escenario a una mezcla de opacidad, posibles actos de corrupción y una planeación improvisada.
Al concluir, Anaya Llamas equiparó esta situación con otras obras insignia del sexenio pasado, como el Tren Maya o Dos Bocas, calificándolas de costosas y poco funcionales. Sentenció que, sin una reestructura financiera inmediata y un plan operativo robusto, Agua Saludable terminará como otro proyecto fallido e incapaz de resolver el desabasto lagunero.