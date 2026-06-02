Agua Saludable para La Laguna corre riesgo de convertirse en un monumento a la ineficiencia: Guillermo Anaya

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    Agua Saludable para La Laguna corre riesgo de convertirse en un monumento a la ineficiencia: Guillermo Anaya
    El diputado federal Guillermo Anaya Llamas afirmó que el proyecto Agua Saludable para La Laguna enfrenta dificultades operativas y financieras que, a su juicio, ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos planteados para la región. SANDRA GÓMEZ

El diputado federal se sumó a la postura del gobernador Manolo Jiménez Salinas sobre la urgencia de crear un organismo operador conjunto entre Coahuila y Durango.

TORREÓN, COAH.- Para el diputado federal panista, Guillermo Anaya Llamas, el proyecto “Agua Saludable para La Laguna” se encamina a ser otro fracaso administrativo del gobierno morenista. El legislador sostuvo que, debido a una planeación deficiente, presupuestos insuficientes y una gestión federal ineficaz, la obra corre el riesgo de no alcanzar las metas hídricas prometidas a la región.

El diputado federal, se sumó a la postura del gobernador Manolo Jiménez Salinas sobre la urgencia de crear un organismo operador conjunto entre Coahuila y Durango. No obstante, subrayó que el problema de fondo persiste en la escasez de fondos federales, reconociendo que sus esfuerzos en la Cámara de Diputados para etiquetar recursos en los ejercicios fiscales 2025 y 2026 han chocado con una severa crisis financiera nacional.

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“La economía está siendo devastada por las políticas de Morena; el presupuesto se agota en programas sociales, dejando sin margen de maniobra a proyectos estratégicos”, denunció. Además, reprochó que la administración federal anterior inauguró la obra de forma apresurada, cuando aún no contaba con la capacidad operativa necesaria.

Enfatizó que el suministro de agua sigue siendo intermitente en los municipios de Coahuila y Durango, decepcionando las expectativas ciudadanas. Atribuyó este escenario a una mezcla de opacidad, posibles actos de corrupción y una planeación improvisada.

Al concluir, Anaya Llamas equiparó esta situación con otras obras insignia del sexenio pasado, como el Tren Maya o Dos Bocas, calificándolas de costosas y poco funcionales. Sentenció que, sin una reestructura financiera inmediata y un plan operativo robusto, Agua Saludable terminará como otro proyecto fallido e incapaz de resolver el desabasto lagunero.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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