Agua Saludable para La Laguna corre riesgo de convertirse en un monumento a la ineficiencia: Guillermo Anaya

TORREÓN, COAH.- Para el diputado federal panista, Guillermo Anaya Llamas, el proyecto “Agua Saludable para La Laguna” se encamina a ser otro fracaso administrativo del gobierno morenista. El legislador sostuvo que, debido a una planeación deficiente, presupuestos insuficientes y una gestión federal ineficaz, la obra corre el riesgo de no alcanzar las metas hídricas prometidas a la región.

El diputado federal, se sumó a la postura del gobernador Manolo Jiménez Salinas sobre la urgencia de crear un organismo operador conjunto entre Coahuila y Durango. No obstante, subrayó que el problema de fondo persiste en la escasez de fondos federales, reconociendo que sus esfuerzos en la Cámara de Diputados para etiquetar recursos en los ejercicios fiscales 2025 y 2026 han chocado con una severa crisis financiera nacional.