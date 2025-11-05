A más de un mes, está por concluir investigación del caso ‘Papayita’ en Torreón

TORREÓN, COAH.– La Fiscalía General del Estado, a través de la delegación Laguna I, informó que se encuentra en proceso de concluir la carpeta de investigación sobre la muerte de Carlos Gurrola, conocido como “Papayita”, luego de determinar que no se configuró ningún delito relacionado con las lesiones ni con el fallecimiento del trabajador de 47 años.

De acuerdo con la autoridad ministerial, durante las últimas semanas se mantuvo comunicación constante con la familia directa del fallecido, incluidos sus padres y representantes legales. A través de ese acercamiento, se estableció un acuerdo con la empresa vinculada al caso, lo que permitió avanzar hacia el cierre del expediente.

TE PUEDE INTERESAR: Rechazan organizaciones plan de Pemex para reactivar el fracking en el noreste de México

El proceso se encuentra en su etapa final, tras haberse descartado la existencia de conductas delictivas que pudieran derivar en responsabilidades penales.

Carlos Gurrola trabajaba como auxiliar de limpieza para una empresa que ofrecía servicios a una cadena de supermercados en Torreón. Residía en el poblado de La Concha, desde donde se trasladaba a su centro laboral.

El incidente que derivó en su muerte ocurrió el 30 de agosto, cuando sufrió una intoxicación severa al ingerir una bebida contaminada con desengrasante. Fue trasladado a un hospital en la misma ciudad, donde permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento, registrado el 18 de septiembre.

Durante su hospitalización, familiares del trabajador denunciaron presuntos actos de acoso laboral y afirmaron que la intoxicación pudo estar relacionada con una broma de compañeros. Las acusaciones generaron movilizaciones ciudadanas en demanda de justicia y acciones más claras por parte de las autoridades.

A más de un mes del deceso, la Fiscalía de Coahuila confirmó que la investigación está por concluir, ya que no se encontraron elementos que indiquen la existencia de un delito. Con ello, el caso podría cerrarse de manera formal en los próximos días.

(Con información de Milenio)