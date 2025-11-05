Rechazan organizaciones plan de Pemex para reactivar el fracking en el noreste de México
Activistas advierten que la propuesta del Gobierno Federal de reactivar la fractura hidráulica como método de explotación de hidrocarburos agravará la crisis hídrica en el noreste de México
Más de 30 organizaciones provenientes de distintas regiones de Coahuila se han pronunciado enérgicamente contra la intención de Petróleos Mexicanos (Pemex) de retomar la exploración y extracción de gas fósil mediante la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking.
La Alianza Mexicana contra el Fracking visitó Saltillo para inaugurar una exposición fotográfica en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, donde se documentan los impactos ambientales y en la salud de las comunidades afectadas por esta práctica, como ocurre en el estado de Veracruz.
Ante la propuesta de Pemex, las organizaciones emitieron un llamado directo a las autoridades y a la ciudadanía, exhortándolas a defender el agua, la población, sus medios de vida y el medio ambiente sano de la entidad. Pidieron priorizar la vida y los recursos naturales por encima de los intereses extractivos, bajo el lema: “Coahuila vale por sus suelos vivos, sus ríos y su gente.”
OPOSICIÓN CIUDADANA
La inconformidad surgió tras conocerse que el nuevo Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex contempla retomar actividades de extracción en varios estados, incluido Coahuila.
En agosto pasado, la paraestatal presentó su plan estratégico, donde confirma que la explotación de gas mediante fracking es una de las principales apuestas del actual Gobierno federal para “revertir el panorama declinante de producción” en el país. El documento plantea impulsar proyectos en las cuencas de Sabinas y Burgos, ubicadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Frente a este panorama, Rodolfo Bibiano, de la red Unidos por los Derechos Humanos; y Claudia Campero, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, advirtieron sobre el grave riesgo que representa esta práctica para la población y los ecosistemas del estado, recordando que el fracking está prohibido en varios países debido a sus severos impactos ambientales, sociales y climáticos.
AMENAZA HÍDRICA: EL EJE DEL CONFLICTO
El argumento central de rechazo se enfoca en la vulnerabilidad hídrica de Coahuila, una de las regiones más áridas del país, que desde hace años enfrenta una crisis de abastecimiento de agua.
De acuerdo con las organizaciones, el fracking no solo contamina el agua con sustancias potencialmente cancerígenas, sino que agravaría la escasez hídrica, ya que cada pozo requiere y contamina millones de litros de agua.
El líquido utilizado se mezcla con compuestos tóxicos que pueden infiltrarse en los acuíferos y degradar los suelos. Además, señalaron que el proceso libera metano, uno de los gases de efecto invernadero más potentes y perjudiciales para el clima.
‘SACRIFICIO TERRITORIAL’
Las agrupaciones acusan a Pemex de pretender “sacrificar el territorio y la población de Coahuila” en favor de la extracción de hidrocarburos.
Advirtieron que la amenaza del fracking se ha vuelto inminente debido a recientes declaraciones de autoridades estatales. Ejemplo de ello son las intervenciones del secretario de Economía de Coahuila y de representantes empresariales durante el Foro Regional de Consulta del T-MEC 2026, donde el discurso oficial se centró en la “competitividad energética” y la atracción de inversiones, con el objetivo de expandir la infraestructura fósil.
Por ello, la Alianza Mexicana contra el Fracking afirmó: “Nuestro territorio no será nuevamente sacrificado por los intereses de una industria”.