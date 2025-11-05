Rechazan organizaciones plan de Pemex para reactivar el fracking en el noreste de México

Más de 30 organizaciones provenientes de distintas regiones de Coahuila se han pronunciado enérgicamente contra la intención de Petróleos Mexicanos (Pemex) de retomar la exploración y extracción de gas fósil mediante la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking.

La Alianza Mexicana contra el Fracking visitó Saltillo para inaugurar una exposición fotográfica en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, donde se documentan los impactos ambientales y en la salud de las comunidades afectadas por esta práctica, como ocurre en el estado de Veracruz.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: La 4T apuesta al fracking para explotar gas en las cuencas Sabinas y Burgos

Ante la propuesta de Pemex, las organizaciones emitieron un llamado directo a las autoridades y a la ciudadanía, exhortándolas a defender el agua, la población, sus medios de vida y el medio ambiente sano de la entidad. Pidieron priorizar la vida y los recursos naturales por encima de los intereses extractivos, bajo el lema: “Coahuila vale por sus suelos vivos, sus ríos y su gente.”

OPOSICIÓN CIUDADANA

La inconformidad surgió tras conocerse que el nuevo Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex contempla retomar actividades de extracción en varios estados, incluido Coahuila.

En agosto pasado, la paraestatal presentó su plan estratégico, donde confirma que la explotación de gas mediante fracking es una de las principales apuestas del actual Gobierno federal para “revertir el panorama declinante de producción” en el país. El documento plantea impulsar proyectos en las cuencas de Sabinas y Burgos, ubicadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Frente a este panorama, Rodolfo Bibiano, de la red Unidos por los Derechos Humanos; y Claudia Campero, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, advirtieron sobre el grave riesgo que representa esta práctica para la población y los ecosistemas del estado, recordando que el fracking está prohibido en varios países debido a sus severos impactos ambientales, sociales y climáticos.