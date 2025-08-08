Abandonan restos humanos bajo el Puente Solidaridad que une a Torreón con Gómez Palacio

Torreón
/ 8 agosto 2025
    Las autoridades no han revelado, hasta el momento, la identidad de la víctima ni más detalles sobre las circunstancias del hallazgo. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

GÓMEZ PALACIO, DGO.- La tarde de este viernes fue reportado el hallazgo de restos óseos en el lecho del río Nazas, en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

Tras el reporte realizado a la línea de emergencia 911, corporaciones de seguridad de Durango y Coahuila encontraron restos humanos al interior de una tina o bote entre escombro y maleza de la parte inferior del Puente Solidaridad que une a Torreón con Gómez Palacio.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en La Laguna, Carlos Rangel, informó que el caso quedó a cargo de la fiscalía del estado de Durango misma que ordenó el traslado de la evidencia a las instalaciones del servicio médico forense.

El hallazgo ocurrió del lado de Durango; sin embargo, elementos de seguridad de ambas entidades acudieron al lugar para resguardar la zona, mientras peritos y agentes ministeriales realizan las indagatorias correspondientes.

Las autoridades no han revelado, hasta el momento, la identidad de la víctima ni más detalles sobre las circunstancias del hallazgo.

Temas


Abandono
Restos Humanos

Localizaciones


Gómez Palacio, Durango

