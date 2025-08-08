Abandonan restos humanos bajo el Puente Solidaridad que une a Torreón con Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, DGO.- La tarde de este viernes fue reportado el hallazgo de restos óseos en el lecho del río Nazas, en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

Tras el reporte realizado a la línea de emergencia 911, corporaciones de seguridad de Durango y Coahuila encontraron restos humanos al interior de una tina o bote entre escombro y maleza de la parte inferior del Puente Solidaridad que une a Torreón con Gómez Palacio.

TE PUEDE INTERESAR: Irrumpe en cabina de radio y desata alerta por salud mental en Monclova (video)

El delegado de la Fiscalía General del Estado en La Laguna, Carlos Rangel, informó que el caso quedó a cargo de la fiscalía del estado de Durango misma que ordenó el traslado de la evidencia a las instalaciones del servicio médico forense.

El hallazgo ocurrió del lado de Durango; sin embargo, elementos de seguridad de ambas entidades acudieron al lugar para resguardar la zona, mientras peritos y agentes ministeriales realizan las indagatorias correspondientes.

Las autoridades no han revelado, hasta el momento, la identidad de la víctima ni más detalles sobre las circunstancias del hallazgo.