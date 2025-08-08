Irrumpe en cabina de radio y desata alerta por salud mental en Monclova (video)

Monclova
/ 8 agosto 2025
    Irrumpe en cabina de radio y desata alerta por salud mental en Monclova (video)
    El incidente generó un llamado urgente a reforzar la atención de salud mental en la región. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Locutora pide que la problemática deje de ser ‘invisible’ para las autoridades y se implementen estrategias que le den solución

MONCLOVA, COAH.- Lo que era una mañana normal y tranquila en una estación de radio de Monclova dio un drástico giro cuando un hombre, presuntamente con problemas de salud mental o bajo los efectos de alguna droga, ingresó a las instalaciones con la intención de agredir al personal que ahí labora.

En el interior se encontraba la locutora Martha Ivonne Téllez, quien conducía en vivo su noticiero, cuando se percató de que el individuo gritaba palabras altisonantes y trataba de abrir la puerta. Tras un breve forcejeo, el sujeto logró entrar y se dirigió a la cabina.

Afortunadamente, junto a la comunicadora se hallaba un exoficial de la Policía Preventiva de Monclova, quien intervino de inmediato y sometió al agresor. Minutos después, cadetes de la policía que vigilan el primer cuadro de la ciudad arribaron al lugar y aseguraron al individuo.

En redes sociales trascendió que el mismo sujeto habría atacado con arma blanca a otras personas en distintos puntos de la ciudad.

En su cuenta personal, Pérez Téllez narró lo sucedido:

“Esta mañana, un individuo alterado irrumpió con violencia en las instalaciones de la radio, poniendo en riesgo la seguridad del equipo y de mi persona.

“Su intención era clara: agredir. Pero gracias a la rápida, valiente y decisiva intervención de mi héroe, ‘El Cheta’, policía retirado, logramos salir ilesos. Con temple y coraje lo sometió y lo entregó a los cadetes recién egresados de la Academia de Policía.

“Como periodista y como mujer, agradezco con el corazón la reacción inmediata. Pero también alzo la voz: ¿Cuántas veces más tendremos que enfrentarnos al riesgo antes de que se atienda de fondo esta situación? Necesitamos urgente un Centro de Salud Mental en nuestra región”.

$!Martha Ivonne Téllez denuncia la falta de atención a la salud mental, mientras que el exoficial conocido como “El Cheta” evitó que la agresión pasara a mayores.
Martha Ivonne Téllez denuncia la falta de atención a la salud mental, mientras que el exoficial conocido como “El Cheta” evitó que la agresión pasara a mayores. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La locutora subrayó que la problemática de salud mental en Monclova “no puede seguir siendo invisible”, pues “pone en riesgo a la sociedad entera”.

“Hoy estamos bien, pero esto pudo terminar en tragedia”, advirtió.

En Monclova, decenas de personas en situación de calle presentan afectaciones mentales, muchas veces derivadas del consumo de sustancias tóxicas. En algunos casos son inofensivas, pero en otros, pueden alterarse y agredir a ciudadanos.

