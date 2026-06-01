Abren taller de instalación y mantenimiento de aire acondicionado en Torreón

Ana del Toro Muñoz, responsable del Paseo Colón y de los Centros Comunitarios, informó que esta capacitación está dirigida tanto a personas interesadas en emprender un negocio que les permita generar ingresos adicionales, como a quienes desean adquirir conocimientos para realizar labores de mantenimiento en sus hogares o negocios y reducir gastos en servicios especializados.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de brindar a la población herramientas prácticas que contribuyan a fortalecer la economía familiar y fomentar el autoempleo, la Dirección de Desarrollo Social de Torreón puso en marcha el taller de instalación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado.

Explicó que el curso aborda aspectos fundamentales relacionados con la instalación, operación y mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado, conocimientos especialmente útiles durante la temporada de altas temperaturas que se registra en la región.

La funcionaria destacó que el inicio del taller fue programado estratégicamente para coincidir con el incremento de la demanda de este tipo de servicios, lo que representa una oportunidad para que los participantes desarrollen habilidades con potencial de aplicación inmediata en el mercado laboral.

Las sesiones se imparten los lunes y martes, de 10:00 a 13:00 horas, en el Centro Comunitario Nueva California, ubicado en el bulevar El Faro número 730, en la colonia Villa California. El taller concluirá a finales del mes de junio.

Asimismo, señaló que el curso cuenta con una cuota de recuperación accesible para los asistentes. Las personas interesadas en obtener más información o realizar su inscripción pueden comunicarse al teléfono 871 888 7698.

Finalmente, Del Toro Muñoz invitó a la ciudadanía a aprovechar este tipo de capacitaciones, al considerar que representan una alternativa para adquirir conocimientos técnicos, impulsar el desarrollo personal y generar nuevas oportunidades de empleo o autoempleo.