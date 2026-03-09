Academia Argentina TRC se corona en Coahuila y amarra pase al Nacional de Sinaloa

Torreón
/ 9 marzo 2026
    Academia Argentina TRC se corona en Coahuila y amarra pase al Nacional de Sinaloa
    La Academia Argentina TRC se coronó campeona estatal en la categoría 2020 tras vencer 3-0 a Tuzos Cantera Saltillo. SANDRA GÓMEZ

Los pequeños campeones representarán el estado en el Nacional ‘A’, que se disputará en mayo en Sinaloa

En una exhibición de talento infantil, la Academia Argentina TRC conquistó el Campeonato Estatal categoría 2020 tras vencer con un contundente 3-0 a Tuzos Cantera Saltillo. El certamen, avalado por la Asociación de Futbol del Estado de Coahuila y la FMF, consolidó al conjunto lagunero como el máximo referente de su categoría en la entidad.

Con el trofeo en mano, los pequeños campeones aseguraron su boleto para representar a Coahuila en el Nacional “A”, que se disputará el próximo mes de mayo en el estado de Sinaloa.

El éxito del equipo no fue casualidad. La escuadra dirigida por los entrenadores Alberto “El Chino” Hernández y Alexis Pizaña, bajo la presidencia de Christian Coss, mostró solidez defensiva y una ofensiva letal. En el plano individual, el jugador Sergio Coss brilló con luz propia al adjudicarse el trofeo de Campeón Goleador, reafirmando el potencial del club.

“Este grupo de futbolistas, nacidos en 2020, viajará en aproximadamente dos meses para medirse ante los mejores del país en el sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol.”

$!Los pequeños futbolistas aseguraron su pase al Nacional “A” que se disputará en Sinaloa.
Los pequeños futbolistas aseguraron su pase al Nacional “A” que se disputará en Sinaloa. SANDRA GÓMEZ

La delegación campeona que llevará los colores de Coahuila a tierras sinaloenses está integrada por:

- Portería y defensa: Sahid Castañeda (#1), Lucas González (#33) y Salvador Pérez (#4).

- Mediocampo: Diego Viramontes (#5), Mauro Reyes (#6), Julio Román (#8) y Mateo Martínez (#12).

- Ataque: Sergio Coss (#10), Juan Carlos Ayala (#7), Ander Güemez (#9), David Galindo (#11) y Marcelo Vielma (#17).

