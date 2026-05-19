Accidente en obra vial deja un trabajador fallecido en Torreón

TORREÓN, COAH.- Un trabajador murió y otro más resultó lesionado tras un accidente registrado en las obras del paso vehicular Abastos–Independencia, en Torreón, informó la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) de Coahuila. El percance ocurrió mientras personal de la empresa Rotugra Construcciones realizaba maniobras manuales a una profundidad de cinco metros para colocar ademes metálicos destinados al vaciado de columnas. Debido a la cercanía de dos líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las normas de seguridad impedían utilizar maquinaria pesada en esa zona.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el incidente se originó por el desprendimiento accidental e imprevisto de un bloque de tierra de aproximadamente 60 centímetros, el cual sepultó momentáneamente a los dos operarios. Tras el derrumbe, se activaron protocolos de rescate con apoyo de Protección Civil, cuerpos de emergencia y autoridades locales. Uno de los trabajadores murió en el lugar, mientras que el segundo fue trasladado para recibir atención médica y se reporta fuera de peligro. La SIDUM indicó que, según los primeros reportes técnicos y periciales, el hecho se clasifica como un accidente derivado de una situación imprevista en el proceso de construcción, por lo que descartó una falla estructural o deficiencias en la obra vial.

Asimismo, señaló que la empresa cuenta con permisos vigentes y cobertura de seguridad social para el personal involucrado en el proyecto. El Gobierno del Estado informó que brindará acompañamiento a la familia del trabajador fallecido y dará seguimiento médico al empleado lesionado. Además, anunció que reforzará las supervisiones técnicas antes de reanudar las labores en el sitio.

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