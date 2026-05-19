Accidente en obra vial deja un trabajador fallecido en Torreón

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    Accidente en obra vial deja un trabajador fallecido en Torreón
    Cuerpos de emergencia y trabajadores participaron en las labores tras el derrumbe registrado en la obra vial. SANDRA GÓMEZ
    Accidente en obra vial deja un trabajador fallecido en Torreón
    El accidente ocurrió en los trabajos del paso vehicular Abastos–Independencia, en Torreón. SANDRA GÓMEZ
    Accidente en obra vial deja un trabajador fallecido en Torreón
    El derrumbe se registró mientras operarios trabajaban en una excavación de aproximadamente cinco metros. SANDRA GÓMEZ
    Accidente en obra vial deja un trabajador fallecido en Torreón
    Autoridades y personal técnico realizaron revisiones en la zona tras el accidente laboral. SANDRA GÓMEZ

Un bloque de tierra cayó sobre dos operarios durante maniobras en una excavación de cinco metros; el segundo empleado resultó lesionado

TORREÓN, COAH.- Un trabajador murió y otro más resultó lesionado tras un accidente registrado en las obras del paso vehicular Abastos–Independencia, en Torreón, informó la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) de Coahuila.

El percance ocurrió mientras personal de la empresa Rotugra Construcciones realizaba maniobras manuales a una profundidad de cinco metros para colocar ademes metálicos destinados al vaciado de columnas. Debido a la cercanía de dos líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las normas de seguridad impedían utilizar maquinaria pesada en esa zona.

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De acuerdo con las primeras investigaciones, el incidente se originó por el desprendimiento accidental e imprevisto de un bloque de tierra de aproximadamente 60 centímetros, el cual sepultó momentáneamente a los dos operarios.

Tras el derrumbe, se activaron protocolos de rescate con apoyo de Protección Civil, cuerpos de emergencia y autoridades locales. Uno de los trabajadores murió en el lugar, mientras que el segundo fue trasladado para recibir atención médica y se reporta fuera de peligro.

La SIDUM indicó que, según los primeros reportes técnicos y periciales, el hecho se clasifica como un accidente derivado de una situación imprevista en el proceso de construcción, por lo que descartó una falla estructural o deficiencias en la obra vial.

$!Cuerpos de emergencia y trabajadores realizaron maniobras para liberar a los operarios atrapados tras el derrumbe.
Cuerpos de emergencia y trabajadores realizaron maniobras para liberar a los operarios atrapados tras el derrumbe. SANDRA GÓMEZ

Asimismo, señaló que la empresa cuenta con permisos vigentes y cobertura de seguridad social para el personal involucrado en el proyecto.

El Gobierno del Estado informó que brindará acompañamiento a la familia del trabajador fallecido y dará seguimiento médico al empleado lesionado. Además, anunció que reforzará las supervisiones técnicas antes de reanudar las labores en el sitio.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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