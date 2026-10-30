Acercan a jóvenes de San Pedro oportunidades de comercio internacional

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Torreón
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    Acercan a jóvenes de San Pedro oportunidades de comercio internacional
    El director de Desarrollo Económico de Torreón, Marcelo Valdés Quintanilla, durante su ponencia ante estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Pedro. SANDRA GÓMEZ

El director de Desarrollo Económico de Torreón, Marcelo Valdés, expuso ante estudiantes del ITS las ventajas de los tratados de libre comercio para el emprendimiento y el empleo

SAN PEDRO, COAH.- Las oportunidades que tiene México para vender productos en el extranjero, atraer inversiones e incorporarse a las cadenas globales de suministro representan un campo de desarrollo para los futuros profesionistas, expuso el director de Desarrollo Económico de Torreón, Marcelo Valdés Quintanilla.

Durante la conferencia “Oportunidades de negocio a través de los Tratados de Libre Comercio”, dirigida a estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, el funcionario explicó que México cuenta con una amplia red de convenios internacionales que facilita el acceso de las empresas nacionales a otros mercados mediante condiciones preferenciales.

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Valdés Quintanilla detalló que estos acuerdos no solo favorecen el intercambio de productos y servicios, sino que también contribuyen a la llegada de inversiones y a mejorar la capacidad de las empresas mexicanas para competir fuera del país. Uno de los sectores abordados fue el agroalimentario, donde la apertura comercial ha ampliado la presencia de productos nacionales en el extranjero.

Para los jóvenes, añadió el director, comprender las relaciones económicas entre países supone una ventaja en su preparación profesional, tanto para incorporarse al mercado laboral como para reconocer oportunidades de emprender en el comercio internacional.

Finalmente, el funcionario sostuvo que esa formación requiere una relación cercana entre las instituciones educativas, los empresarios y las autoridades, de manera que los conocimientos adquiridos en las aulas respondan a las exigencias de una economía global cada vez más competitiva.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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