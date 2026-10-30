Acercan a jóvenes de San Pedro oportunidades de comercio internacional

Durante la conferencia “Oportunidades de negocio a través de los Tratados de Libre Comercio”, dirigida a estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, el funcionario explicó que México cuenta con una amplia red de convenios internacionales que facilita el acceso de las empresas nacionales a otros mercados mediante condiciones preferenciales.

SAN PEDRO, COAH.- Las oportunidades que tiene México para vender productos en el extranjero, atraer inversiones e incorporarse a las cadenas globales de suministro representan un campo de desarrollo para los futuros profesionistas, expuso el director de Desarrollo Económico de Torreón , Marcelo Valdés Quintanilla.

Valdés Quintanilla detalló que estos acuerdos no solo favorecen el intercambio de productos y servicios, sino que también contribuyen a la llegada de inversiones y a mejorar la capacidad de las empresas mexicanas para competir fuera del país. Uno de los sectores abordados fue el agroalimentario, donde la apertura comercial ha ampliado la presencia de productos nacionales en el extranjero.

Para los jóvenes, añadió el director, comprender las relaciones económicas entre países supone una ventaja en su preparación profesional, tanto para incorporarse al mercado laboral como para reconocer oportunidades de emprender en el comercio internacional.

Finalmente, el funcionario sostuvo que esa formación requiere una relación cercana entre las instituciones educativas, los empresarios y las autoridades, de manera que los conocimientos adquiridos en las aulas respondan a las exigencias de una economía global cada vez más competitiva.