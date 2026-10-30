Torreón: refuerzan vigilancia en colonias con base en reportes vecinales

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón: refuerzan vigilancia en colonias con base en reportes vecinales
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís durante una reunión de las mesas de seguridad, donde se definen las estrategias de vigilancia para el municipio. SANDRA GÓMEZ

En octubre se realizaron 12 reuniones con habitantes y se crearon nueve grupos de WhatsApp; las peticiones se cruzan con mapas de calor y mesas de seguridad para definir los patrullajes

TORREÓN, COAH.- Mayor presencia policial en horarios específicos, recorridos preventivos y monocasetas con cámaras conectadas al Centro de Control y Comando (C2) forman parte de las acciones que se definen en Torreón a partir de los reportes ciudadanos y del análisis de las condiciones de seguridad en cada sector.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que durante octubre se llevaron a cabo 12 reuniones de acercamiento con la población en colonias, planteles educativos y espacios comerciales como el Mercado de Abastos, Plaza Abastos y Mercahorro. De estos encuentros surgieron además nueve nuevos grupos vecinales de WhatsApp para comunicarse con la corporación y dar seguimiento a solicitudes de vigilancia.

En Torreón, capta El Palmito casi 13 millones de metros cúbicos en un día

CADA COLONIA, NECESIDADES PARTICULARES

Riquelme Solís explicó que las peticiones recabadas se incorporan al trabajo de prevención. “Cada colonia presenta necesidades particulares”, expresó el edil, al señalar que esta información se complementa con la revisión de los mapas de calor y las estrategias analizadas semanalmente en las mesas de seguridad con corporaciones de los distintos órdenes de gobierno.

A partir de esa evaluación, detalló, se determina dónde reforzar los patrullajes, en qué horarios aumentar la presencia de elementos o dónde instalar las monocasetas. Asimismo, indicó que la entrega de patrullas realizada hace un mes permitió ampliar la vigilancia en espacios públicos y sectores comerciales.

El presidente municipal sostuvo que el contacto con la ciudadanía debe mantenerse de manera permanente para dar continuidad a los acuerdos, trabajar en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y atender las inquietudes de cada zona del municipio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Reporte vecinal

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El eterno Cuauhtémoc

El eterno Cuauhtémoc
Trabajadores y jubilados del IMSS se manifiestan sobre los carriles centrales del Periférico para exigir un sueldo digno, insumos y abasto de medicamentos.

En unión a la manifestación nacional, trabajadores del IMSS en Saltillo bloquearon el periférico Luis Echeverría Álvarez
true

POLITICÓN: Crisis en el INE alcanza a Coahuila; Óscar Rodríguez se beneficia al permanecer frente al IEC
true

Coahuila: El alcalde de Piedras Negras y su repulsa por el PRI

FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Celebra Mapisa 35 años en Saltillo

Julián Quiñones participó en tres goles del Al Qadsiah, mientras Rodrigo Huescas fue reconocido como el mejor jugador del partido en la clasificación del Copenhague.

Julián Quiñones brilla con gol y dos asistencias; Rodrigo Huescas destaca con Copenhague
Karl Bushby está por terminar una caminata de 28 años alrededor del mundo el próximo 2 de noviembre.

Karl Bushby... Ha caminado 28 años por todo el mundo y está a punto de volver a casa con su mamá
A cuatro días de las elecciones en EU, encuestas apuntan a la mayoría demócrata más amplia en la Cámara Baja desde 2009

A cuatro días de las elecciones en EU, encuestas apuntan a la mayoría demócrata más amplia en la Cámara Baja desde 2009