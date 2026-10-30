Torreón: refuerzan vigilancia en colonias con base en reportes vecinales
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En octubre se realizaron 12 reuniones con habitantes y se crearon nueve grupos de WhatsApp; las peticiones se cruzan con mapas de calor y mesas de seguridad para definir los patrullajes
TORREÓN, COAH.- Mayor presencia policial en horarios específicos, recorridos preventivos y monocasetas con cámaras conectadas al Centro de Control y Comando (C2) forman parte de las acciones que se definen en Torreón a partir de los reportes ciudadanos y del análisis de las condiciones de seguridad en cada sector.
El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que durante octubre se llevaron a cabo 12 reuniones de acercamiento con la población en colonias, planteles educativos y espacios comerciales como el Mercado de Abastos, Plaza Abastos y Mercahorro. De estos encuentros surgieron además nueve nuevos grupos vecinales de WhatsApp para comunicarse con la corporación y dar seguimiento a solicitudes de vigilancia.
CADA COLONIA, NECESIDADES PARTICULARES
Riquelme Solís explicó que las peticiones recabadas se incorporan al trabajo de prevención. “Cada colonia presenta necesidades particulares”, expresó el edil, al señalar que esta información se complementa con la revisión de los mapas de calor y las estrategias analizadas semanalmente en las mesas de seguridad con corporaciones de los distintos órdenes de gobierno.
A partir de esa evaluación, detalló, se determina dónde reforzar los patrullajes, en qué horarios aumentar la presencia de elementos o dónde instalar las monocasetas. Asimismo, indicó que la entrega de patrullas realizada hace un mes permitió ampliar la vigilancia en espacios públicos y sectores comerciales.
El presidente municipal sostuvo que el contacto con la ciudadanía debe mantenerse de manera permanente para dar continuidad a los acuerdos, trabajar en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y atender las inquietudes de cada zona del municipio.