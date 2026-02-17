Acercan servicios del SAT a la ciudadanía en Canacintra Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 17 febrero 2026
    Acercan servicios del SAT a la ciudadanía en Canacintra Torreón
    Con esta opción se aminora la carga en las oficinas del SAT y se facilita el trámite a usuarios. ARCHIVO

Podrán realizar trámites como la inscripción al RFC para personas físicas, actualización de datos, cambios de domicilio, y la generación, renovación o revocación de la firma

TORREÓN, COAH.- Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, Canacintra Torreón y el SAT instalarán una oficina móvil el próximo 19 de febrero de 2026.

Esta jornada de servicios gratuitos busca evitar traslados a las oficinas centrales y estará abierta a todo el público en las instalaciones de la cámara, ubicadas en Blvd. Constitución #4, Col. Ampliación Los Ángeles, de 9:00 a 16:00 horas.

TE PUEDE INTERESAR: Tuberculosis y sífilis repuntan en México; Coahuila se mantiene en nivel intermedio

Los asistentes podrán realizar trámites esenciales como la inscripción al RFC para personas físicas, actualización de datos, cambios de domicilio, y la generación, renovación o revocación de la firma.

Asimismo, se contará con apoyo para el SAT ID, entrega de constancias y asesoría fiscal personalizada.

Esta iniciativa representa una oportunidad clave para que trabajadores, emprendedores y contribuyentes en general regularicen su situación administrativa de manera ágil.

Para recibir más detalles, los interesados pueden marcar al 871 716 1072 o escribir a comunicacion@canacintratorreon.org.

Mediante estas brigadas, se refuerza el compromiso de acercar las instituciones gubernamentales a la comunidad de la Comarca Lagunera.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


constancia fiscal
RFC
trámites

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La expulsión de Marx

La expulsión de Marx
true

AMLO: Presidente de la Muerte
true

POLITICÓN: Juicio del Z-40 en Estados Unidos exhibe la deuda en México con las víctimas
Coahuila reportó 34 casos de sífilis adquirida, situándose en niveles similares a otros estados con incidencia intermedia.

Tuberculosis y sífilis repuntan en México; Coahuila se mantiene en nivel intermedio
A partir de ahora, solo los dispositivos ucranianos verificados podrán conectarse a Starlink, lo que excluye a los usuarios rusos.

La ofensiva de Elon Musk contra el uso ilegal de Starlink paraliza los ataques a Ucrania mientras aumentan las bajas rusas
Personal de la autoridad trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar causas de muerte.

Hallan hombre sin vida en predio baldío de Saltillo; presuntamente tenía dos días fallecido
Soldados canadienses equipados con raquetas de nieve suben a un helicóptero Chinook durante el ejercicio Operación Nanook-Nunalivut en los Territorios del Noroeste.

Canadá se aleja de EU en su nueva expansión de gasto militar
Una instalación con los rostros de estudiantes y ciudadanos muertos en las protestas refleja el clima de dolor e incertidumbre que embarga a la sociedad iraní tras la represión gubernamental.

Irán vive días de zozobra