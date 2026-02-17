Acercan servicios del SAT a la ciudadanía en Canacintra Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, Canacintra Torreón y el SAT instalarán una oficina móvil el próximo 19 de febrero de 2026.

Esta jornada de servicios gratuitos busca evitar traslados a las oficinas centrales y estará abierta a todo el público en las instalaciones de la cámara, ubicadas en Blvd. Constitución #4, Col. Ampliación Los Ángeles, de 9:00 a 16:00 horas.

Los asistentes podrán realizar trámites esenciales como la inscripción al RFC para personas físicas, actualización de datos, cambios de domicilio, y la generación, renovación o revocación de la firma.

Asimismo, se contará con apoyo para el SAT ID, entrega de constancias y asesoría fiscal personalizada.

Esta iniciativa representa una oportunidad clave para que trabajadores, emprendedores y contribuyentes en general regularicen su situación administrativa de manera ágil.

Para recibir más detalles, los interesados pueden marcar al 871 716 1072 o escribir a comunicacion@canacintratorreon.org.

Mediante estas brigadas, se refuerza el compromiso de acercar las instituciones gubernamentales a la comunidad de la Comarca Lagunera.