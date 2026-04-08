Activan Alerta Amber por adolescente que desapareció tras viajar de Torreón a Mazatlán

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Torreón
/ 8 abril 2026
    Activan Alerta Amber por adolescente que desapareció tras viajar de Torreón a Mazatlán
    Entre las señas particulares del adolescente destacan una perforación en la oreja izquierda y una cicatriz visible en la mano. REDES SOCIALES

El reporte oficial fue recibido varios días después de su desaparición, lo que activó la coordinación entre autoridades de Coahuila y Sinaloa

TORREÓN, COAH.— La desaparición de un adolescente de 17 años encendió alertas en dos entidades, luego de que se perdiera todo contacto con él tras salir de su domicilio con destino al puerto de Mazatlán, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Se trata de Mateo Enrique Mendoza Orozco, quien fue visto por última vez el pasado 30 de marzo, día en que salió de su vivienda en Torreón con la intención de viajar hacia Sinaloa. Desde entonces, no se ha tenido información sobre su ubicación, lo que derivó en la activación de protocolos de búsqueda.

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De acuerdo con el reporte oficial identificado como AASIN/65/2026, la denuncia fue recibida el lunes 06 de abril en Mazatlán. Ante la falta de comunicación y el tiempo transcurrido, las autoridades determinaron emitir una ficha de búsqueda bajo el mecanismo de Alerta Amber, al tratarse de un menor de edad.

Las instancias encargadas del caso señalaron que existe preocupación por la integridad del adolescente, ya que podría estar en riesgo de ser víctima de la comisión de un delito.

En cuanto a sus características físicas, Mateo Enrique mide aproximadamente 1.60 metros de estatura, es de complexión delgada y tiene tez morena clara. Su cabello es castaño oscuro, sus ojos son medianos de color café y presenta rasgos faciales como boca mediana, labios delgados y nariz de tamaño medio.

Entre las señas particulares que pueden facilitar su identificación se encuentran una perforación en el lóbulo de la oreja izquierda y una cicatriz de aproximadamente tres centímetros en el dedo índice de la mano izquierda.

Respecto a su vestimenta, se informó que al momento de su desaparición portaba una playera en color guinda, pantalón azul y tenis negros.

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Familiares del adolescente ya interpusieron la denuncia correspondiente, lo que permitió activar los mecanismos de búsqueda y coordinación entre autoridades. Asimismo, se habilitaron líneas telefónicas para recibir información que contribuya a su localización, entre ellas los números (800) 890-90-92 y (667) 715-55-88.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias en las que se perdió el contacto con el menor, por lo que las investigaciones continúan en curso. Las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita ubicarlo.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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