Saqueo en negocio deja pérdidas superiores a 40 mil pesos en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 8 abril 2026
    Saqueo en negocio deja pérdidas superiores a 40 mil pesos en Piedras Negras
    Autoridades acudieron al sitio tras el reporte al 911 para iniciar las investigaciones y orientar a la afectada sobre el proceso legal. ARCHIVO

Los responsables también se llevaron la cámara de vigilancia y causaron daños en la instalación eléctrica del establecimiento

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un establecimiento dedicado a la venta de productos de belleza fue blanco de un robo durante la mañana de ayer martes, luego de que su propietaria descubriera daños en el local y el faltante de mercancía valuada en miles de pesos, en hechos ocurridos en la colonia Doctores, en Piedras Negras.

El negocio afectado, ubicado sobre la calle Antonio Levanhook, presentaba signos de haber sido forzado. De acuerdo con la propietaria, identificada como Diana ¨N¨, los responsables no solo ingresaron al inmueble, sino que también ocasionaron daños en la puerta principal y en la instalación eléctrica, además de sustraer el sistema de videovigilancia.

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El hallazgo se dio luego de que el establecimiento permaneciera cerrado un día antes por un problema relacionado con el drenaje. Al intentar revisar las cámaras de seguridad para verificar el estado del lugar, la propietaria no logró acceder al sistema, lo que la llevó a trasladarse al sitio, donde encontró el local con afectaciones visibles y mercancía faltante.

A simple vista, se detectó la ausencia de dinero en efectivo de la caja registradora, así como de diversos artículos. Entre los productos sustraídos se encuentran cosméticos de alto valor, incluyendo maquillaje de marcas exclusivas, perfumes y otros artículos especializados. Según relató la afectada, los responsables habrían seleccionado únicamente productos de mayor costo, dejando en el lugar mercancía más económica.

Entre los artículos reportados como robados se incluyen glosses, selladores de maquillaje, fragancias y productos de distintas marcas reconocidas, lo que refuerza la hipótesis de que el robo fue dirigido hacia mercancía específica.

La propietaria estimó que las pérdidas podrían superar los 40 mil pesos, aunque no se ha determinado un monto exacto hasta completar el inventario. La situación generó afectaciones significativas al negocio, particularmente por tratarse de productos poco comunes en la localidad.

Tras percatarse de lo ocurrido, la afectada dio aviso a través del sistema de emergencias 911. Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y dar inicio a las diligencias correspondientes.

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Como parte del procedimiento, se le indicó a la propietaria presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público para continuar con la investigación. Asimismo, se señaló que podrían existir cámaras de vigilancia en viviendas cercanas que ayuden a esclarecer lo ocurrido, ya que en la zona se han registrado hechos similares con anterioridad.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para identificar a los responsables del robo.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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