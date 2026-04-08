Saqueo en negocio deja pérdidas superiores a 40 mil pesos en Piedras Negras

El negocio afectado, ubicado sobre la calle Antonio Levanhook, presentaba signos de haber sido forzado. De acuerdo con la propietaria, identificada como Diana ¨N¨, los responsables no solo ingresaron al inmueble, sino que también ocasionaron daños en la puerta principal y en la instalación eléctrica, además de sustraer el sistema de videovigilancia.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un establecimiento dedicado a la venta de productos de belleza fue blanco de un robo durante la mañana de ayer martes, luego de que su propietaria descubriera daños en el local y el faltante de mercancía valuada en miles de pesos, en hechos ocurridos en la colonia Doctores, en Piedras Negras .

El hallazgo se dio luego de que el establecimiento permaneciera cerrado un día antes por un problema relacionado con el drenaje. Al intentar revisar las cámaras de seguridad para verificar el estado del lugar, la propietaria no logró acceder al sistema, lo que la llevó a trasladarse al sitio, donde encontró el local con afectaciones visibles y mercancía faltante.

A simple vista, se detectó la ausencia de dinero en efectivo de la caja registradora, así como de diversos artículos. Entre los productos sustraídos se encuentran cosméticos de alto valor, incluyendo maquillaje de marcas exclusivas, perfumes y otros artículos especializados. Según relató la afectada, los responsables habrían seleccionado únicamente productos de mayor costo, dejando en el lugar mercancía más económica.

Entre los artículos reportados como robados se incluyen glosses, selladores de maquillaje, fragancias y productos de distintas marcas reconocidas, lo que refuerza la hipótesis de que el robo fue dirigido hacia mercancía específica.

La propietaria estimó que las pérdidas podrían superar los 40 mil pesos, aunque no se ha determinado un monto exacto hasta completar el inventario. La situación generó afectaciones significativas al negocio, particularmente por tratarse de productos poco comunes en la localidad.

Tras percatarse de lo ocurrido, la afectada dio aviso a través del sistema de emergencias 911. Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y dar inicio a las diligencias correspondientes.