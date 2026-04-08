Tras horas de búsqueda, ubican a menor reportada como desaparecida en Parras

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Coahuila
/ 8 abril 2026
    Tras horas de búsqueda, ubican a menor reportada como desaparecida en Parras
    Tras ser localizada sana y salva, la adolescente fue resguardada por autoridades y posteriormente entregada a sus familiares. PEDRO PESINA

La menor salió de su domicilio sin llevar su teléfono celular, lo que alertó a sus familiares y derivó en su reporte como desaparecida

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad en Parras se registró luego del reporte de la desaparición de una menor de 16 años, originaria de la ciudad de Saltillo, lo que generó preocupación entre sus familiares.

De acuerdo con la información, la joven salió de su domicilio dejando su teléfono celular, situación que encendió las alertas entre sus seres queridos, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades.

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Tras recibir el reporte, la Fiscalía General del Estado de Coahuila en Parras de la Fuente, a cargo de la licenciada Monse Estévez, coordinó un operativo en el que participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Estatal y corporaciones municipales, quienes realizaron recorridos y revisiones en diversos domicilios donde se presumía podría encontrarse la menor.

Luego de varias horas de búsqueda, la adolescente fue localizada sobre la calle Roberto Rivas, de la zona centro, sana y salva.

Las autoridades procedieron a su resguardo para posteriormente entregarla a sus familiares. Según la propia menor, se encontraba “de vacaciones”, descartándose en un primer momento que hubiera sido víctima de algún delito.

El caso generó gran expectación entre la ciudadanía, destacando la rápida respuesta de las corporaciones de seguridad para dar con su paradero.

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