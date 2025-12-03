Acuerdan Coahuila y Durango homologar cierre de bares en la Región Laguna

TORREÓN, COAH.- Los municipios que integran la zona metropolitana de La Laguna unificarán los horarios para la venta de bebidas alcohólicas, luego del acuerdo alcanzado en la reciente Mesa de Coordinación Estatal Coahuila-Durango para la Construcción de la Paz y Seguridad, encabezada por los gobernadores Manolo Jiménez y Esteban Villegas, junto con autoridades militares.

La medida busca evitar disparidades en los reglamentos municipales que generan competencia desleal, dificultan la supervisión y propician el traslado de consumidores de un municipio a otro para continuar bebiendo.

Según Juan Carlos Jáuregui, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, es necesario que la región opere bajo criterios uniformes al tratarse de una metrópoli interconectada.

Actualmente, mientras en Torreón algunos establecimientos cierran más temprano, otros municipios permiten horarios extendidos, lo que incentiva la movilidad de clientes y neutraliza los esfuerzos locales para prevenir incidentes relacionados con el consumo excesivo de alcohol.

Empresarios y ciudadanos han expresado su respaldo a la homologación, al considerarla una estrategia que fortalecerá el orden, la seguridad y la competitividad económica de toda La Laguna.