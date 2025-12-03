Acuerdan Coahuila y Durango homologar cierre de bares en la Región Laguna

Torreón
/ 3 diciembre 2025
    Acuerdan Coahuila y Durango homologar cierre de bares en la Región Laguna
    La homologación permitirá que las autoridades actúen de manera más coordinada y eficiente, señaló. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La Mesa de Coordinación Coahuila-Durango acordó alinear los reglamentos municipales para evitar desbalances comerciales y mejorar la vigilancia

TORREÓN, COAH.- Los municipios que integran la zona metropolitana de La Laguna unificarán los horarios para la venta de bebidas alcohólicas, luego del acuerdo alcanzado en la reciente Mesa de Coordinación Estatal Coahuila-Durango para la Construcción de la Paz y Seguridad, encabezada por los gobernadores Manolo Jiménez y Esteban Villegas, junto con autoridades militares.

La medida busca evitar disparidades en los reglamentos municipales que generan competencia desleal, dificultan la supervisión y propician el traslado de consumidores de un municipio a otro para continuar bebiendo.

Según Juan Carlos Jáuregui, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, es necesario que la región opere bajo criterios uniformes al tratarse de una metrópoli interconectada.

Actualmente, mientras en Torreón algunos establecimientos cierran más temprano, otros municipios permiten horarios extendidos, lo que incentiva la movilidad de clientes y neutraliza los esfuerzos locales para prevenir incidentes relacionados con el consumo excesivo de alcohol.

Empresarios y ciudadanos han expresado su respaldo a la homologación, al considerarla una estrategia que fortalecerá el orden, la seguridad y la competitividad económica de toda La Laguna.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

